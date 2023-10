Újabb fordulatról számoltak be az Origónak az ügyre rálátó forrásaink Angyal Elvira korkedvezményes nyugdíjával kapcsolatban. A férfiként született, de 2013-tól hivatalosan is "nőként" élő Fejér vármegyei Elvira a genderlobbi teljes támogatását élvezve egy jogi kiskaput kihasználva próbált részesülni a nőknek járó nyugdíjkedvezményben. Gulyás Gergely és Semjén Zsolt júliusban törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, hogy ilyen eset ne fordulhasson elő. Az Origo birtokába jutott információk alapján lehet, hogy a módosítás okafogyottá vált, mert a jelenlegi jogszabályok alapján is meg lehet védeni a Nők 40 programot.