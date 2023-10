A magyar katonák mindig és a világban mindenhol jól teljesítenek a külföldi missziós szerepvállalás során. A Honvédelmi Minisztérium szerint a csádi misszió egy fontos küldetés és tapasztalat lehet nemcsak a magyar katonáknak, hanem nekünk magyaroknak is, hogy lássuk, katonáink minden körülmény között képesek megvédeni Magyarországot és a magyar emberek biztonságát. A Magyar Honvédség fejlesztést, támogatást akar Csádba vinni, hogy az ottani életkörülmények javuljanak, helyben segítsenek az ott élőknek, ezáltal fel se merüljön az a gondolat az ottaniakban, hogy elinduljanak az Európai Unió felé. Ezáltal a magyar katonák segíthetnek abban, hogy újabb tömegek ne induljanak meg Európa felé. A tárca szerint fejlesztés, támogatás nincs biztonság nélkül, ezért is van szükség a katonai szerepvállalásra. A balkáni, balti missziókban is jól teljesítenek katonáink, ráadásul rendkívüli sikereket tudunk felmutatni. Eddig is számtalan misszióban vettek részt magyarok, és Dr. Sticz László vezérőrnagy személyében 2024 januárjától egy éven keresztül magyar tábornok irányítja az Európai Unió bosznia-hercegovinai műveletét, az EUFOR ALTHEA missziót. Jelenleg közel 800 katonánk szolgál távol a hazájától, 3 földrész 14 országában, 9 különböző misszióban.