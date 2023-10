A VII. kerületi Rákóczi út egy házához mentek ki a rendőrök és a mentők kedden hajnalban, miután egy 20 év körüli férfi kiugrott az utcára az egyik házból. A mentők próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét.

"Épp a buszsávra esett szegény. Én nem sok emberrel beszélgetek a házban, leginkább csak köszönni szoktam, ha találkozom valakivel. Így volt ez most is, éppen munkába indultam reggel, amikor az ajtóban találkoztam az egyik hölggyel. Ő megállított és szörnyülködve mesélte, hogy itt jártak nálunk a rendőrök. Megkérdeztem tőle, hogy mi történhetett, és azt mondta, hogy a házból kiugrott egy fiatal. Ha jól emlékszem, azt mondta Andrásnak hívták szegényt... A mentők megpróbálták újraéleszteni is, de már nem sikerült nekik" – mondta egy házban lakó férfi.

A ház lakói egyelőre nem tudják pontosan, hogy miért döntött így a férfi, egyelőre csak találgatni tudnak.

"Lehet, hogy szerelmi bánat miatt döntött így a férfi. Jelenleg sokan csak találgatnak a házban, halottam már olyat is, hogy lehet, hogy ivott előtte vagy beszedett valamit... Mindenesetre én úgy gondolom, hogy nagyon el lehetett keseredve valami miatt. Ráadásul pont egy olyan útra esett, ahol másodpercenként száguldoznak az autók! Ő biztosra akart menni, sajnos"

A Ripost az esettel kapcsolatban megkereste a mentőket, akik válaszukban megírták, hogy hosszasan próbálták újraéleszteni a férfit, de már nem lehetett megmenteni az életét.

A rendőrség eljárást indított az ügyben.

"A mai napon, hajnalban 2 óra körül egy férfi kiesett a 7. kerületi Rákóczi úti épületből. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A rendőrség közigazgatási eljárást keretein belül vizsgálja az esetet" – írták a rendőrök a lapnak.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!