A magyar szabadság és függetlenség megtartásának és hazánk szuverenitásának az erősítéséről szóltak Orbán Viktor kormányfő elmúlt években elmondott október 23-i beszédei. Haza csak ott van, ahol hazafiak is vannak - hangsúlyozta többször is a miniszterelnök. Az ötvenhatosoknak köszönhetjük, hogy a történelem sötét óráiban, a szovjet megszállás alatt is "megőrizhettük a tartásunkat, felemelhettünk a fejünket", mert volt mire és kikre büszkének lenni - idézte fel többször is. Idén Veszprémben tartja Orbán Viktor az ünnepi beszédét, amit az Origo élőben közvetít.

Orbán Viktor miniszterelnök az Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Veszprémben mond ünnepi beszédet idén október 23-án. Veszprém az 1956-os forradalom egyik legjelentősebb helyszíne volt, a szovjet csapatokkal szemben itt alakult ki Budapest után a legnagyobb fegyveres ellenállás. Elsők között Veszprémben kezdődött el a Nemzetőrség szervezése, már október 29-én. Emellett a város óriási szerepet vállalt abban, hogy a forradalom alatt – más települések mellett – biztosította Budapest élelmiszer-ellátását.

Ha a Nyugat nem árul el minket, akkor sikerrel járhattunk volna

Orbán Viktor tavaly Zalaegerszegen, a Mindszenty József életét bemutató Mindszentyneum átadóján mondott beszédet. A miniszterelnök beszédeinek helyszínei szimbolikusak: jól mutatják, hogy az 1956-os forradalom az egész ország forradalma volt.

A miniszterelnök 2022-es ünnepi beszédében üzent a vidéket lesajnáló baloldalnak:

Nem értik, hogy Budapest nem azonos az országgal, nem értik, hogy 1956 nem egy város, hanem az egész ország, sőt az egész nemzet forradalma volt

- mondta.

Orbán Viktor 2022-ben arról is beszélt, hogy 1956-ban minden adott volt az erőszakmentes átmenethez. 1955-ben nyerte el függetlenségét Ausztria, joggal gondolhattuk, hogy a szovjetek is rájöttek arra, hogy az elnyomásra nem lehet hosszú távon birodalmat építeni.

Magyarok százezrei vettek részt a forradalomban, és ha a Nyugat nem árul el minket, akkor sikerrel járhattunk volna.

Orbán rámutatott arra, hogy a Nyugat árulásának következtében a már visszavonuló szovjetek megfordították a tankokat, és eltiporták a forradalmat.

Háború a szomszédban, pénzügyi válság és visszaesés az unióban, migrációs válság délről - ezzel kell most megküzdenünk. Szerencsére nem a baloldal van kormányon, és egységes nemzeti kormány van - tette hozzá. Képesek vagyunk megvédeni Magyarország érdekét itthon és külföldön.

Orbán Viktor: A magyarok sorsáról a magyarok fognak dönteni

Arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor mi, magyarok megmutattuk, kik is vagyunk valójában - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszédében 2021-ben. A kormányfő több százezer ember előtt hangsúlyozta: a nemzetek életében vannak pillanatok, amikor hirtelen mindenki úgy érzi, elég volt, nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy eddig mentek. Orbán Viktor úgy fogalmazott: "mi, magyarok jól döntöttünk, protestáltunk, felegyenesedtünk, fellázadtunk és harcoltunk". Szabadság a rabsággal szemben, függetlenség a megszállás ellen, magyar hazafiak a kommunisták ellenében - folytatta a kormányfő, aki szerint arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor mi, magyarok megmutattuk magunknak, a világnak és az ellenségeinknek, kik is vagyunk valójában.

Orbán Viktor a 2022-es választásra készülve emlékeztetett arra,

Csak egy baloldal van, akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, most újra a színpadra készülnek, és a nagy vízen túl készülődik Gyuri bácsi. Amikor kellett volna, hogy jöjjenek, akkor nem jöttek, míg most nem hívtuk őket, de itt vannak - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: 1956-ban is szabad és független Magyarországot akartunk a nemzetek Európájában

Se Európa, se Magyarország nem maradhat meg, ha önmaga ellen fordul - mondta Orbán Viktor 2019-es ünnepi beszédében a Zeneakadémián. A miniszterelnök hangsúlyozta, 1956-ban szabad és független Magyarországot akartunk a nemzetek Európájában.Orbán Viktor hangsúlyozta: "a haza mi vagyunk mind", ez a törvény, ahogy az is törvény, hogy "haza csak addig van, amíg van, aki szeresse", aki áldozatot hozzon érte. Haza csak ott van, ahol hazafiak is vannak.

"A hitványság mindig összeadódik", a kérdés az, hogy "a hazafiak hajlandóak-e összeadódni" - mondta. Úgy látja, 1956-ban "összeadódtunk", és "hát csodát is tettünk", soha nem látott magasságokba emelkedtünk, és ma is ebből a csodából élünk. Nagy árat fizettünk érte, de "a magyar csodát nem adják olcsón" - fűzte hozzá a miniszterelnök. A miniszterelnök szerint

a magyar nemzet 1956 őszén "felsőbb osztályba lépett" egy olyan történelmi teljesítménnyel, amelynek erkölcsi kisugárzása érezhető volt az egész Földön.

Az ötvenhatosoknak köszönhetjük, hogy a történelem sötét óráiban, a szovjet megszállás alatt is "megőrizhettük a tartásunkat, felemelhettünk a fejünket", mert volt mire és kikre büszkének lenni - idézte fel.

Orbán Viktor: Európa a nemzetek hazája

A magyar nem szerencsejátékos fajta, nem hazárdírozik a hazájával, nem szívesen bocsátkozik kétes kimenetelű kalandokba, ha kell, remény nélkül is tud harcolni, de jobban szereti, ha a hősiesség és a józan ész is az ő oldalán áll - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt 2018-ban. Európa nagyságát, erejét és dicsőségét az egymással egyszerre versenyző és együttműködő nemzetállamok adták - jelentette ki a miniszterelnök. Brüsszelt ma azok uralják, akik a szabad nemzetek szövetsége helyére európai birodalmat kívánnak, olyan európai birodalmat, amelyet nem a népek választott vezetői, hanem a brüsszeli bürokraták irányítanak - tette hozzá.

Az európai parlamenti választásokra készülve azt mondta: "Válasszuk a függetlenséget és a nemzetek együttműködését a globális kormányzással és ellenőrzéssel szemben. Utasítsuk el a globalizmus ideológiáját, és támogassuk helyette a hazafiság kultúráját."

Válasszuk a nemzeti büszkeség jövőjét!– rmondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Ha elvész a szabadság, mi magunk is elveszünk

Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk - mondta Orbán Viktor a Terror Háza Múzeum előtt 2017. október 23-án. Azt is mondta, hogy az 1956-os forradalom nemzeti forradalom volt. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ma minden választás sorsdöntő Európában. Most dől el, sikerül-e visszaszereznünk a régi, multikulturalizmus előtti, nagyszerű Európánkat. Hangsúlyozta: "azt akarjuk, hogy tiszteljék azt, akik és amik vagyunk", hiszen a magyarok ezer éven át őrizték Európa határait, és küzdöttek a nemzeti önállóságukért.

Bátor és harcos nemzet vagyunk, amely jól tudja, akit nem tisztelnek, azt megvetik

- mondta, kijelentve: "azért nem értenek bennünket Brüsszelben ma sem, mert már akkor sem értettek". Orbán Viktor már akkor azt mondta: Európa vakvágányra futott, a pénzügyi spekuláns birodalom ejtette foglyul Brüsszelt és jó néhány tagállamát is. A miniszterelnök hozzátette: a 20. században katonai birodalmak okozták a bajt, most a globalizáció farvizén pénzügyi birodalmak emelkedtek fel. Nincsenek határaik, de van világmédiájuk, és vannak tízezerszám megvásárolt embereik. Gyorsak, erősek és brutálisak - tette hozzá.

"Kigyógyítottuk hazánkat a diktatúra szövődményeiből"

Európa szabadságszerető népeinek ma az a feladatuk, hogy megmentsék Brüsszelt az "elszovjetesedéstől" – mondta Orbán Viktor 2016-ban Budapesten, a Kossuth Lajos téren, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján rendezett állami díszünnepségen. A miniszterelnök arról is beszélt: "nincs győzelem a szívek felemelése nélkül", 1956-ban sem lett volna nélküle. Hiába a politikai erőfölény, a parlamenti többség, az új alkotmány, most sem lehetséges a győzelem a szívek felemelése, Magyarország és a magyarok lelki ébredése nélkül – mutatott rá. Hozzátette: évezredes igazság, hogy "fő dolgokban egység, egyebekben szabadság és mindenekben szeretet".

Úgy vélte, 1956 őszén mindenki láthatta a szabadságot a maga szépségében. "A szabadság, ha magyar, még halálában is csodálatos", "bár jeltelen sírba, arccal a föld felé, kátránypapírba csavarva, lábát szögesdróttal összekötözve temették el", mégis feltámadt, itt van közöttünk ma is – mondta.

Beszédét azzal folytatta, ha egy nemzet feladja függetlenségét, bármikor visszasüllyedhet egyszerű nemzetiséggé; "a birodalmak bekebelező és megemésztő étvágyával szemben csak a saját nemzeti függetlenségünk védhet meg bennünket". Mint fogalmazott, "a szovjet birodalomnak is azért akadtunk meg a torkán", mert "ragaszkodtunk nemzeti eszménkhez".

Orbán Viktor: Szerveződjetek, csatlakozzatok!

Orbán Viktor 2013-ban, az akkori október 23-i békemenet végén azt mondta, 2010 óta nagy dolgok történtek. "Olyan döntéseket hoztunk, amikre nem kértünk jóváhagyást, sőt, a fél világ ellenére hoztuk ezeket. Új alkotmány készült, segély helyett munkára építjük az életünket, nemzeti gazdaságpolitikát indítottunk, újraiparosítás van, a magyar földet magyar kézben tartjuk. A magyar szabadság nevében hoztunk döntéseket" – mondta, hozzátéve: "közeledünk a valódi felszabadulás, a mindennapi szabadság felé". "Egyenesen meg kell mondani, mit akarunk: azt akarjuk, hogy mindezt ne lehessen elvenni a magyaroktól. Elvenni a nyugdíjat, gyedet. Ne lökhessék adósságba, ne tehessék ismét együtt tönkre Magyarországot, ne szolgáltathassák ki spekulánsoknak" – mondta.