Valódi teljesítés nélküli kifizetések, rosszul elvégzett munkák, feleslegesen elszórt, majd lepapírozott milliók – ez derül ki azokból a Magyar Nemzethez eljutott belső dokumentumokból, amelyek rávilágítanak a főpolgármester bizalmi embere, Mártha Imre vezette fővárosi közművek zavaros működésére. A szabálytalanságok bűncselekmények gyanúját is felvetik – teszi hozzá a lap.

Komoly mulasztások, hanyag munkavégzések történhettek a Mártha Imre vezette Budapest Közművek Nonprofit Zrt (BKM) több projektjénél is – legalábbis erre lehet következtetni a Magyar Nemzethez eljutott dokumentumokból, belső vizsgálati megállapításokból.

Ezen persze nem is szabad meglepődnünk, ha figyelembe vesszük Karácsonyék bizalmasának eddig pályafutását

– írja a Magyar Nemzet.

Maffiavilla és nyolcmilliós prémium

A portál arról is ír, hogy a sajtó mindezek mellett korábban a közművezér fényűző életéről is beszámolt: például milliárdos értékű ingatlanáról, amely korábban az alvilági leszámolások során kivégzett maffiózó, Prisztás József nevén volt vagy drága óragyűjteményéről, nagy értékű autójáról és különböző nyaralásairól. Ehhez jött még hozzá az a pár nappal ezelőtti hír, hogy

Mártha Imre is zsebre tehet közel nyolcmillió forintot prémium gyanánt, mégpedig a tavalyi munkavégzésére tekintettel.

A döntés azért különösen érdekes, mert éppen a múlt év végén – októberben – állt le napokra a budapesti szemétszállítás. A Márthához tartozó fővárosi kukások nem tűrték tovább az alacsony munkabérüket, Budapestet pedig napok alatt elöltötte a szemét.

Pénzszórás lepapírozva

A Magyar Nemzet által megismert, különböző közműcéges megbízásokat vizsgáló belső jelentésekből jóval sötétebb kép rajzolódik ki a Mártha vezette közművekről. Az egyik ilyen eset a fővárosi temetői zöldterület fenntartási munkáival kapcsolatos. A feladattal a BKM-hez tartozó temetkezési főigazgatóság ugyanis olyan kertészeti céget bízott meg, amely a feladatát nem teljesítette, ugyanakkor a Harmat Kert Kft. hamis teljesítési igazolásait elfogadták és ki is fizették. A baloldali önkormányzatok által előszeretettel alkalmazott cégnek egyébként igazán jól jött a Karácsony-éra, hiszen

az elmúlt években csaknem megháromszorozta a bevételét, amely immár közel kétmilliárdosra nőtt.

Visszatérve a megbízáshoz, az ügyben belső vizsgálat is indult, az ezzel összefüggő jelentésben pedig leírták:

a temetői zöldfelületek gondozásához és fenntartásához kapcsolódó munkáinak teljesítésigazolása nem a hatályos szabályozás szerint történt, nem vette figyelembe sem a hatályos jogszabályok, sem a belső szabályozások előírásait.

Megállapították azt is, hogy a temetővezetőktől érkezett nem megfelelő munkavégzést rögzítő visszajelzések ellenére az egyik főosztályvezető száz százalékban leigazolta a vállalkozó által végzett munkákat.

A semmire a fővárosi vállalat csaknem hetvenmillió forintot fizetett ki. A dokumentumokból pedig kiderül, hogy a felek ezt a kis „bakit" úgy próbálták elfedni, hogy a jogtalanul leigazolt számlák kifizetését „vagyoneltolódásként" tüntették fel.

Több bűncselekmény gyanúja is felmerülhet?

Ezek a szabálytalanságok a költségvetési csalás és az ehhez kapcsolódó ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának gyanúját is felvetik, igaz, ennek eldöntése a hatóságok dolga. A portál szerint emellett fontos azt is megemlíteni, hogy

a különböző iratok, levelezések igazolják, hogy ezekről a problémákról, illetve szabálytalanságokról a Mártha-féle vezetésnek is tudnia kellett.

Az már csak hab a tortán, hogy a belső feljegyzésekből arra is lehet következtetni, hogy a megbízott cég egymaga vélhetően semmilyen feladatellátásra nem lett volna képes: az alvállalkozóival együtt is csak 38 fős bejelentett munkaerővel rendelkezett és nagyságrendileg 66 munkaeszközzel. A kertészeti cégnek a fentiekben taglalt és vizsgált megbízásnál jóval komolyabb és költségesebb projektjei is vannak mind a BKM-nek, mind a baloldali fővárosi önkormányzatoknak köszönhetően, így kérdés, hogy azokat a feladatokat ezzel a kapacitással miként végzi el.

Teljes szakmaiatlanság mindenhol

A Magyar Nemzet szerint fontos azt is megemlíteni, hogy a Főpolgármesteri Hivatal belső ellenőrzési osztálya idén áprilisban az építőipari beruházási projektekkel összefüggésben folytatott vizsgálatot. Szúrópróbaszerűen ki is emeltek egy több mint ötvenmilliós számlát az Óbudai Temető kerítésjavítási projektjéből. A vizsgálódás során, a benyújtott számlánál tartalmi hiányosságokra bukkantak, ezért a már leigazolt, befejezett munka nyomát a helyszínen tekintették meg. Az erről készült, Magyar Nemzet által megismert feljegyzés szerint

a projektvezető el sem kérte az építési naplót és a hulladékszállítással kapcsolatos dokumentumokat a vállalkozótól.

Ráadásul a szakember az alapvető műszaki tartalmakkal kapcsolatos kérdésekre sem tudott válaszolni, a felmerült problémákkal sok esetben a belső ellenőrzési osztály szembesítette. A projektvezető azt is elismerte, hogy nem ellenőrizte a költségvetésben szereplő, kiszámlázott tételeket. Sőt még a vállalkozó által elismert hibákat sem javították ki, azt neki nem is jelezték – áll a feljegyzésében, amiben az is szerepel, hogy

több „téves" kiszámlázás is történt, azaz a munkát, amiért pénzt kapott a megbízott kft., valójában nem vagy nem a kért módon teljesítették.

Utólag korrigálják a munkákat?

Megjegyzendő a portál szerint az is, hogy a vizsgált többi projekteknél is voltak minimum megkérdőjelezhető kifizetések, ráadásul

a vállalkozások nemegyszer olyan kiegészítő tételeket rendeltek és számoltak el, amelyek nem voltak az eredeti közbeszerzésen alapuló keretszerződés részei.

A dokumentumok szerint nem egy cégnél, illetve alvállalkozóiknál a fentebb említett kertészeti céghez hasonlóan szembetűnő volt, hogy jó eséllyel nem voltak alkalmasak a feladat elvégzésére. Így talán nem meglepő, hogy a vizsgált munkák sok esetben hiányosak voltak, azokat utólag próbálták korrigálni. Felmerült annak a gyanúja is, hogy az utólagos munkát (például úthibák javítása, aszfaltozás) a BKK Közút Zrt. saját maga csináltatta meg, azaz némely projekt óriási pazarlás, pénzkidobás volt.