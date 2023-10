Szijjártó Péter - a posztjához csatolt kép alapján arra a hírre reagálva, hogy Szlovénia felfüggeszti a schengeni egyezményt, és határellenőrzést vezet be a magyar határon - közölte: a párhuzamos társadalmak kialakulása és a terrortámadások, valamint a közelmúlt terrorcselekményei az európai emberek fizikai biztonságát fenyegetik.

Ugyanakkor kárt szenved az európai gazdaság is, hiszen a schengeni zónán belüli határellenőrzések nehezítik és lassítják a kereskedelmi forgalmat és a vállalatok határon átnyúló működését - tette hozzá.A tárcavezető hangsúlyozta: Európa versenyképessége napról napra romlik, a migráció és az ennek következtében megnőtt terrorfenyegetettség miatt lezárt határok most ennek az amúgy is megroggyant versenyképességnek adnak egy nagy pofont.

"Itt az ideje váltani, itt az ideje változtatni. Ha Brüsszel nem változtat migrációs politikáján, könnyen ott találjuk magunkat, ahol nem akarjuk: Európa régi határok által szétszabdalt korszakában" - fogalmazott Szijjártó Péter.