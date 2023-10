Nemrég kezdődött el az új tanév, és valószínűleg rengeteg család szembesült azzal, hogy a gyerekek nyáron sokmindent elfelejtettek, és korrepetálásra, plusz gyakorlásra van szükségük. A matematikával ráadásul rengeteg diáknak gyűlik meg a baja, és sokszor a szülők sem tudnak segíteni a feladatokban. A matekkal küzdő diákoknak jelenthet nagy segítséget egy olyan gyakorlási lehetőség, amit bármikor, bárhol előkaphatnak és tanulhatnak kedvük szerint akár egyedül is.



Új időszámítás a matekoktatásban



„A 200 ezernél is több felhasználóval rendelkező mateking.hu oktatatási platform eddig csak a középiskolások és egyetmisták életét könnyítette meg, most viszont az általános iskolások (és szüleik) is fellégezhetnek, mert végre elkészült az általános iskolai tananyag-csomag is. Úgy döntöttünk, hogy a tesztidőszak alatt ingyenesen elérhetővé tesszük a teljes 5. 6. 7. és 8. osztályos tananyagot, valamint a központi gimnáziumi felvételi felkészítő anyagot is. Több mint három éve várunk erre a pillanatra, ugyanis a járvány első hulláma során, egyértelművé vált, hogy szükség van az általános iskolás matekingre. Akkor teljesen ingyenessé tettük a teljes középiskolai anyagot, és hónapokon keresztül több tízezer diák tanult belőle. De sajnos az általános iskolásoknak akkor még nem tudtunk segíteni. Így hát elhatároztuk, hogy megcsináljuk.

Az 5-7 perces epizódokat kimondottan úgy alakítottuk ki, hogy ne legyen megterhelő egy általános iskolásnak, valamint teletömtük vizuális elemekkel, hogy könnyen fenntartsuk a kisebbek és a kamaszok figyelmét is“ – mondta el Mosóczi András matematika tanár, a mateking.hu e-learning platform alapítója.



Mitől más a Mateking-matek?



A mateking csapata azt tűzte ki célul, hogy a „matekmumust“ felszámolják, vagyis a diákok számára megmutassák a matektanulás lehet könnyű szórakozás.



„Célunk, hogy olyan oktatási anyagot tegyünk le az asztalra, amitől a jövő generációja akár két jeggyel jobb eredményt érhet majd el a matekérettségin. Bennünket az lelkesít és az hajt, hogy minél jobb oktatási programot rakjunk össze, amit szeretettel használnak a tanulók“ – teszi hozzá Mosóczi András.



Az általános iskolások a tesztidőszak alatt ingyenesen próbálhatják ki a jelenleg elkészült 500-nál is több nekik szóló epizódot.