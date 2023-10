Karácsony Gergely főpolgármester Gulyás Márton szélsőbaloldali aktivista műsorának, a Partizánnak vendége volt, ahol többek között szóba került az adománygyűjtő ládikák ügye és a több mint 500 milliós külföldi támogatás. Karácsony beszélt arról is, nem tudja, most miből fog kampányolni, úgy tűnik azonban, saját kampányára használja a közpénzeket.

A Partizán műsorában a külföldről pénzelt Gulyás Márton arról beszélt a külföldről pénzelt Karácsony Gergelynek, hogy nyilvánvaló, hogy az Orbán-kormánnyal való szembeszálláshoz kell a nemzetközi szolidaritás és a pénzügyi elit támogatása - hívja fel rá a figyelmet a Mandiner.

Mint írják, Gulyás Márton, aki amúgy általa bevallottan is Soros-pénzekből, valamint egyéb, amerikai pénzekből működteti a csatornáját, arról is kérdezte Karácsony Gergelyt, hogy a miniszterelnök-jelölti kampánya idején gyűjtött több mint 500 milliót transzparensen használta-e fel.

A kérdésre a főpolgármester úgy reagált: „nézd, én azt tudom mondani, amit elmondtam, nincsenek más információim.” Valamint hozzátette, hogy szerinte Magyarországon anonim módon úgy lehet adományokat gyűjteni politikai célokra, ahogyan azt ők tették, valamint leszögezte:

én azt gondolom, hogy ez jogszerű volt és erkölcsös.

A Magyar Nemzet azonban ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy

Karácsony állításai ellenére az OTP nemrégiben feljelentést tett a főpolgármesterhez kötődő 99 Mozgalom ellen, miután az rövid időn belül, alkalmanként több tízmilliót, összesen pedig félmilliárd forintot fizetett be a pénzintézetnél vezetett számlájára.

Az ügy kapcsán Tóth Levente, a Bank360 vezető elemzője is nyilatkozott, aki szerint egyáltalán nem szokványos manapság, hogy valaki rendszeresen nagy összegű készpénzt tegyen be a bankba, kivéve, ha üzleti tevékenységet folytat, például őstermelő. Tóth szerint a befizetés önmagában nem jogellenes, de van egy pénzmosás elleni törvény, amely kockázatos esetekben fokozott nyilvántartásra kötelezi a bankokat, így például a fizetés körülményeit is vezetnie kell.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az ügyben egyébként a NAV is nyomoz.

Közpénzből kampányolhat Karácsony

Visszatérve a Partizán-interjúra, Karácsony Gergely ebben arról is beszélt, hogy azt nem tudja, hogy miből fog most kampányolni, ezért

arra készülnek, hogy "transzparens módon" adományokat fognak gyűjteni. Elmondása szerint szüksége van „egy erős civil bázisra, egy olyan aktivista kampányt kell csinálni, ami a pártok aktív támogatása nélkül is képes megnyerni ezt a választást”.

A Magyar Nemzet ugyanakkor arról ír, hogy Karácsony Gergely már megkezdte a kampányát – közpénzből.

A főpolgármester október 14-én a Merlin Színházban értékelte az elmúlt négy évét, mindezt a Budapest 150 évfordulójára készült logó előtt tette, ami azt bizonyítja, hogy nem párt-, hanem városházi eseményről van szó.

Az ügyet Wintermantel Zsolt, fővárosi kormánypárti képviselő sem hagyta szó nélkül.

Karácsony Gergely sok esetben a Budapest 150 költségvetéséből finanszírozott eseménysorokat használja kampányra, de a mostani évértékelő mindent visz

– mondta a Magyar Nemzetnek Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Néhány hete a főpolgármester különböző rendezvényeket tart, ilyen volt a Lánchídnál tartott koncert is, ahol az ünnepi rendezvényt saját imázsának az építésére használta. Ezenkívül számos olyan rendezvényt szervez a főváros és marketingcége, a Budapest Brand, amely Karácsony politikai tevékenységét szolgálja.