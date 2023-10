Közel 29.000 ügyfelét kérdezte meg a Provident Pénzügyi Zrt. arról, hogy milyen formában támogassa 2023 utolsó negyedévében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet. A válaszadók 62 százalékos többséggel szavazták meg a fővárosban és környékén élő védett költőmadarak elhasznált odúinak cseréjét, illetve új odúk telepítését, ezzel segítve a madarakat a költésben.

„ProviGreen programunk célja, hogy vállalatunk ökológiai lábnyomát csökkentse, valamint, hogy releváns válaszokat adjon a társadalom környezetvédelmi kihívásaira. A főváros környékén tapasztalható, hogy leggyakoribb odúköltő madarainkból – a cinegékből, a verebekből és a seregélyekből is – egyre kevesebb él meg, mivel nehezen találnak élelmet, és odúik sincsenek. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ezúttal a Magyar Madártani Intézetet támogatjuk. Újításként most ügyfeleinket is bevontuk a döntési folyamatba, és örömmel tapasztaltuk, hogy szavazataikkal aktívan kivették a részüket a döntésből” – fogalmazott az esemény kapcsán Horváth Attila, a Provident Pénzügyi Zrt. gazdasági igazgatója, aki egyben a ProviGreen program létrehozója.

Az odúk cseréjét az újpesti Farkas-erdőben végezték el a vállalat önkéntesei. Ebben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai voltak segítségükre, akik ezt követően madárgyűrűzésbe is bevonták a pénzügyi szolgáltató munkatársait.

Támogatóink, adományozóink és önkénteseink hozzájárulása elengedhetetlen ahhoz, hogy a biológiai sokféleség megőrzésében, a madarak és élőhelyeik megóvásában hatékonyan tudjunk részt vállalni és tevékenyen közreműködni. Minden felajánlott összeg számít, amit egy jobb világ reményében fektetünk be az emberek, a madarak és a természet számára. Gondoljunk a saját és a soron következő felnövekvő generációk jövőjére, hogy hosszú távon is megőrizhető legyen és megmaradjon az a biológiai sokféleség, amely hazánkra most még jellemző – emelte ki Sarlós Dávid, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa.

Az eseményen részt vett Szűcs Mihály, a Provident által támogatott Soroksár SC elnöke, valamint Lipcsei Péter a Soroksár SC vezetőedzője, illetve a Ferencvárosi Torna Club több játékosa is, akik mind nagy lelkesedéssel vették ki a részüket a közös munkából.

„Többször megfordultam már a Soroksári Botanikus Kertben, ahol rendszeresen tartanak madármegfigyelő napokat. Tapasztaltam én is, hogy ezeknek a kis állatoknak segítségre van szükségük, hogy túl tudják élni a nehezebb téli évszakot. A Provident Pénzügyi Zrt. kezdeményezése éppen ezért ezért nagyon szimpatikus számomra, örömmel csatlakoztam hozzá. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy képviselem a klubunkat egy ilyen jó célt szolgáló eseményen, nemcsak az állatoknak, de egyesületünknek is jót teszek” – mondta el az odúkihelyezés kapcsán Szűcs Mihály, a Soroksár SC egyesületének elnöke.