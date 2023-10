Diplomáciai feladatai helyett David Pressmannak, Joe Biden emberének két célja van Magyarországon: az ország beléptetése az orosz-ukrán háborúba, valamint az Amerikából finanszírozott dollárbaloldal felügyelete. Az amerikai diplomata most azonban nagyon kínos helyzetbe került, mert kiderült, hogy készséggel elfogadta a szankció alá vont orosz oligarcha, Mihail Prohorov bizalmasától érkező dollárokat (eközben Prohorov "véletlenül" lekerült az EU szankciós listájáról), miközben fennhangon kritizálja hazánkat, ha az Európának is ártó gazdasági szankciókról van szó.

Maga David Pressman vallotta be dollármilliókról beszámoló vagyonnyilatkozatában, hogy pénzt fogadott el Mihail Prohorov orosz oligarcha bizalmi emberétől. Azt azonban nem lehet biztosan tudni, hogy milyen jogi szolgáltatásokat nyújtott a Putyin-közeli pénzembernek.

Az viszont biztos, hogy Pressman kapcsolatba hozható Mihail Prohorovval, aki egyike Oroszország tíz leggazdagabb emberének, és a nemzetközi sajtóban megjelent cikkek szerint sikerrel bújik ki a gazdasági szankciók negatív hatásai alól.

Mielőtt hazánkba küldték volna, David Pressman két évig a Jenner&Block ügyvédi irodánál dolgozott, amely cégnek a saját honlapján feltüntetett információk szerint nagy tapasztalata van a nemzetközi szankciós és exportszabályozási ügyek terén. Pressman nagyköveti kinevezésekor jelent meg a leendő diplomata vagyonnyilatkozata, amelyben feltüntette, hogy a Jenner&Block alkalmazottjaként jogi szolgáltatásokat nyújtott egy Ellen Pinchuk nevű nőnek, aki nem más, mint a Mihail Prohorov amerikai ügyleteit egyengető személy.

Pressman, aki készséggel elfogadta a Mihail Prohorov bizalmasától érkező dollárokat, fennhangon kritizálja hazánkat, ha az Oroszországot célzó, de Európának is ártó gazdasági szankciókról van szó. Figyelemre méltó esete volt ennek a kettős mércének, amikor idén áprilisban az amerikai nagykövet szankciókat jelentett be a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bankkal és annak három vezető tisztségviselőjével szemben.

Kovács Zoltán államtitkár képmutatónak nevezte Pressmant, aki a Facebookon magyarázkodott, és valótlannak nevezte Kovács Zoltán Twitter-bejegyzését, de ennél többet nem írt - vagyis nem támasztotta alá, mit és miért nevez valótlannak.

Pressman nem diplomata

Mára Joe Biden embere, David Pressman még a látszatát is feladta annak, hogy úgy viselkedjen, ahogyan egy nagykövettől elvárható. A diplomata még Magyarországra sem érkezett, és elkezdte a háborúpárti nyomásgyakorlást. Azóta csak fokozta a tempót, és mára teljesen egyértelmű lett, hogy a célja nem a magyar-amerikai kapcsolatok javítása, hanem a legitim magyar kormány megbuktatása.

Nemrég Gyurcsánynéval egyeztetett az amerikai nagykövetségen. A megbeszélésen váratlanul megjelent egy háborúpárti demokrata politikus, Jason Crow is. A Gyurcsánynéval való találkozó tehát arról szólt, hogyan próbálják fokozni a nyomást a magyar kormányon, hogy lépjen be Magyarország az orosz-ukrán háborúba, pörgesse fel a fegyverszállításokat, és minden, a magyar gazdaságot hátrányosan érintő szankciót is szavazzon meg. Pressmannak mindezek mellett az a feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze és utasítsa az Amerikából finanszírozott dollárbaloldalt.



Crow a magyarországi látogatásról tett bejegyzésében hangot adott annak, hogy Ukrajna támogatása miatt érkezett, viszont Pressman ezt elhallgatta, ő kizárólag a bilaterális és a civil kapcsolatokról írt.

Az Amerikából érkezett képviselő azonban szélsőségesen háborúpárti, többször hangoztatta, hogy támogatja a fegyverek küldését Ukrajnának.

Nyíltan vállalja nézeteit, miszerint célja a minél több lőfegyver szállítása minél gyorsabban, és ennek érdekében folyamatosan együttműködik a Biden-kormányzattal. Ahogy arról a Politico is beszámolt, Crow vezetésével több képviselővel együtt Bidennek címzett levelekben kérték fegyverek, lőszerek, rakéták, tankok és F–16-os vadászgépek küldését. Az F–16-osok kapcsán egy lőszerküldési programot is követel, valamint hogy az USA pilótákat és karbantartókat képezzen ki, illetve a komplett repülőgép-karbantartást szervezze meg.

A cél, hogy beléptesse Magyarországot a háborúba

Pressman hónapok óta próbálja elérni, hogy Magyarország változtassa meg békepárti álláspontját, és szálljon be az ukrajnai háborúba. Az amerikai nagykövet már kinevezése előtt is mindenféle konkrétumok nélkül folyamatosan támadta a kétharmados többséggel megválasztott magyar kormányt.

Biden embere fenyegetőzik

Tavaly novemberben úgy nyilatkozott, hogy aggodalommal tölt el, amikor látom, hogy Moszkvából repülnek rakéták a kijevi játszóterekre – és látom, hogy Magyarország külügyminisztere Moszkvába repül, hogy Facebook Live konferenciákat tartson a Gazprom központjából.

Később közösségi oldalán reagált a nagykövet szavaira Szijjártó Péter.

Az lenne a helyes, ha a kölcsönös tisztelet talaján állva nem kommentálgatnánk egymás lépéseit

- fogalmazott a miniszter. Hozzátette: Én sem szoktam kommentálni az amerikai külügyminiszter utazásait, és azt várom el természetesen az Egyesült Államok nagykövetétől, hogy hasonlóképpen tartózkodjon a magyar politikai kérdések kommentálásától.

A nagykövet a Politico nevű lapba is írt, s az ukrajnai háború kapcsán említette a magyar kormány békefelhívását, amelyet szerinte Amerika is támogat. Ugyanakkor úgy vélte, hogy a felhívásokat Putyin elnöknek kellene címezni. Írta ezt azok után, hogy a Biden-adminisztráció – a tavalyi invázió óta – több száz tankot, harci járművet, mobil tarackrendszert és rengeteg más hadianyagot küldött és küld Ukrajnának.

Pressman támadja a sajtószabadságot is

Mindezek mellett Pressmannak arra is volt gondja, hogy megtámadja a szabad magyar sajtót. Egy tavaly októberi videóban Amerika-ellenességgel vádolta hazánkat. Egy kvíznek beállított provokációban Magyarország neves politikai és közéleti szereplőinek mondatait - szándékosan elferdítve - oroszpártinak állította be.

Minderre a HírTV az alábbi kérdéseket tette fel egy videóban:

Ki mondta, hogy felrobbantják az Északi Áramlatot háború esetén? Joe Biden vagy Vlagyimir Putyin?

Honnan kapott többmilliárdos támogatást a magyar ellenzék, hogy egy szövetséges ország kormányát megbuktassák? Amerikai demokrata körökből vagy Putyin oligarcháitól?

Ki a legnagyobb győztese most a háborúnak? Amerika vagy Európa?

Ki adja négyszer annyiért a gázt Európának, mint a hazai piacokon? Amerika vagy Oroszország?

Mindenáron a háborúpárti oldalra akarják szorítani Magyarországot

A magyar kormány több nemzetközi ügyben is olyan álláspontot képvisel, amely elsősorban az ország érdekeit tartja szem előtt. Ez így volt a globális minimumadó kapcsán is, amelyet végül azért nem akadályoztak meg, mert hazánk elérte, hogy nálunk az iparűzési adót is beleszámítsák a teherbe. Ennek ellenére Amerika mégis felmondta a Magyarországgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. A Századvég szerint politikai nyomásgyakorlás állt a háttérben.

Beleszólna a magyar belpolitikai viszonyokba

A nagykövet azzal is jelentősen túllépte a hatáskörét, hogy megpróbál beleszólni a magyar belpolitikai viszonyokba. Ennek a legdurvább példája volt, hogy április 6-án Pressman az amerikai nagykövetség oldalán látványosan arról számolt be, hogy az antiszemita Gyöngyösi Mártonnal ünnepelte a zsidó húsvét előtti széderestet.

Uralma alatt tartja a dollárbaloldalt

A háborúpárti nyomásgyakorlás mellett Biden emberének legfőbb célja, hogy folyamatosan ellenőrizze a több milliárd forintos amerikai kampánytámogatást kapó dollárbaloldalt. Mint ismert, az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor tavaly augusztusban Márki-Zay Péter a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében elszólta magát, hogy az általa alapított MMM még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több százmilliós támogatást kapott az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje fogalmazott, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit". Szavaiból kiderült, hogy a júniusi támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt".

Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt. Márki-Zay Péter nem sokkal később nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról.

Tavaly november 17-én látott napvilágot az a részjelentés, ami bizonyította, hogy nagyságrendileg hárommilliárd forintot kaphatott a baloldal az Egyesült Államokból. Azonban idén január 25-én világossá vált, hogy még ennél is nagyobb összeg érkezett a máig ismeretlen végső támogatói körtől.

KIDERÜLT, HOGY A KORÁNYI-FÉLE ACTION FOR DEMOCRACY ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ÖSSZEG NAGYJÁBÓL 160 MILLIÓ FORINTTAL MAGASABB AZ EDDIG NYILVÁNOS UTALÁSOK SZALDÓJÁNÁL. AZ AMERIKAI SZERVEZETTŐL KAPOTT VÉGÖSSZEG TEHÁT 3,174 MILLIÁRD FORINT, AMELYNEK 58 SZÁZALÉKÁT MÁRKI-ZAY PÉTER MINDENKI MAGYARORSZÁG MOZGALMA KAPTA MEG, AMELY SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT A PÉNZ EGY RÉSZÉT 2023 ELEJÉN IS KÖLTÖTTE.

Azóta az is kiderült, hogy még ennél is több pénzt kapott a dollárbaloldal. A mostani adatok szerint már több mint 4 milliárd forintról van szó.

Vízumszigorítás

Idén augusztusban pedig azzal fokozta Pressman a háborúpárti nyomásgyakorlást, hogy vízumszigorítást rendelt el Magyarországgal szemben. A Belügyminisztérium közleményben jelezte, hogy az Amerikai Egyesült Államok a kettős állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok adatait követelte Magyarországtól. Azt írták, hogy Magyarország ezt nem adja ki senkinek, mert a külhoni magyarok biztonsága a tét.

Ezért áll most bosszút a magyarokon Joe Biden elnök úr kormánya - tették hozzá.

A fent bemutatott nyomásgyakorlások ellenére a magyar kormány továbbra sem változtatott, és nem is fog változtatni a békepárti álláspontján.

Nagy port kavart szeptemberben a Nemzeti Sport főszerkesztőjének, Szöllősi Györgynek az ügye is. Az újságíró az Egyesült Államokba utazott volna, ám a David Pressman vezette budapesti nagykövetség megtagadta tőle a vízumot.

Semmi konkrétumot nem cáfol Joe Biden embere

Hosszú évek óta menedzseli Mihail Prohorov orosz milliárdos amerikai üzleteit Ellen Pinchuk, aki David Pressman amerikai nagykövettől még ügyvédként jogi szolgáltatást vett igénybe. Ellen Pinchuk pénzt juttatott 2020 és 2022 között David Pressmannek, aki ekkor a Jenner & Block ügyvédi irodában dolgozott. E szolgáltatás pedig arra is kiterjedhetett, hogy a Putyin orosz elnökkel is jó kapcsolatot ápoló oligarcha elkerülje a nyugati szankciókat. Kiderült az is, hogy Ellen Pinchuk már az ukrajnai háború előtt pénzt adott Pressmannek - írta péntek reggel a Magyar Nemzet. A David Pressman vezette nagykövetség csupán tegnap, a késő esti órákban reagált az ügyben, mégpedig Kovács Zoltán nyilatkozatára. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár korábban álszentnek nevezte Pressmant, mivel közlése szerint a diplomata dollármilliókat kapott cserébe azért, hogy az orosz oligarchának segítsen megkerülni az uniós szankciókat. A nagykövetség ezt valótlanságnak nevezte, ugyanakkor a Magyar Nemzet ügyet bemutató csütörtöki cikkének egyetlen konkrét állítását sem cáfolta meg.