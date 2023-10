A 28 éves pécsi nő a gyanú szerint olyan brutálisan megverte a hároméves fiát, hogy a gyerek belehalt a sérüléseibe. A Blikk úgy tudja, hogy a nő soha nem szerette a fiát, mert az apja elhagyta őket. Válogatott módszerekkel kínozta, nyáron is forró vízzel itatta, a falhoz csapkodta a fejét. A rendőrök a nő élettársa ellen is nyomoznak, mert nem hívott segítséget a kisfiúhoz.

A mentők csütörtökön délben értesítették a rendőröket, mert egy hároméves kisfiút próbáltak újraéleszteni Pécsen, de már nem lehetett megmenteni az életét. Azóta kiderült, hogy a gyerek már az előző éjjel, vagy hajnalban meghalt. Koponyasérülései voltak, valamint bevérzések, verés nyomai voltak rajta. Ha időben segítséget hívtak volna hozzá, akkor talán meg lehetett volna menteni az életét.

„Az a drága csöppség akkor már ájultan, eszméletlenül feküdhetett. Már egy hete mondtam az édesanyámnak, vegyük el a kisfiút Irmától, mert nem lesz jó vége. Akkor döbbenten olvastam, hogy egy közösségi oldalon azt írta, agyonüti a kisfiát, csak mert panaszkodtak rá, hogy hisztizett. Nem szerette Eriket. Soha. Hogy miért? Mert gyűlölte az apját, aki elhagyta őket, de erről mit tehet egy csöppség? Amikor megszülte, otthagyta a kórházban, tíz hónapja vette vissza magához.

Nem etette rendesen, kínozta, nyáron is meleg vízzel itatta, egy sötét, bezárt szobában tartotta, ütötte-verte, le is forrázta.

Többször megfenyegettem, ha nem hagyja ezt abba, lépek. Most átkozom magam, mert hamarabb meg kellett volna ezt tennem, nem csak mondogatni, s akkor Erik még élne." - mondta az anya egyik unokanővére a Blikknek.

A szemben lakó szomszéd elmondta, hogy soha nem látta a kisfiút, azt sem tudja, hogy néz ki. Az anyja és az élettársa rejtegette. Többször is hallották, hogy dulakodnak a házban, de azt nem gondolták, hogy a gyereket verik.

„Drogozott Irma is, a párja is, nem is titkolták. A hátsó kapunál, a másik utcában van egy óvoda, azt hittem, azért nem látom a kicsit soha, mert ott viszik ki. Hát nem, az a gyerek alig volt levegőn, most már tudjuk, azért, mert nehéz lett volna megmagyarázni a sérüléseit. Azon a kapun menekítették ki Irmát a rendőrök, mert amikor megtudtuk, mit tett, a saját családja is szét akarta tépni" – mondta a férfi.

A szomszédban élő asszony egy napja sír a gyerek halála miatt, nem tudja feldolgozni, hogy tehetett ilyet a nő a gyerekével.

Szörnyűség, borzalom, horror. Azt mondják, a fejét ütötte annak a csöpp emberkének, hogy a falhoz lökte, és ez még csak a finomabb verzió, saját családjából hallottam, hogy nem lökte, falhoz csapkodta a fiú fejét, nem is egyszer. Annak a kisfiúnak jobb élete volt a csecsemőotthonban, ahol szerették. A gondozónő, aki ott szeretgette, ápolgatta, teljesen maga alatt van. Nem értjük, miért adták ki a fiút Irmának. Jó, hogy egy gyereknek az anya mellett a helye, de ez a nő nem anya. Azt híresztelte, az apja volt az, aki bántotta, sanyargatta a kisfiút, el is vitették, elmegyógyintézetbe, de most ugye kiderült, arra a szerencsétlen öreg, beteg emberre is csak ráfogták ezt a vádat. Szégyen, ezen a telepen ilyen még nem történt, a gyerek élete, épsége itt szent dolog." - mondta az asszony a lapnak, miközben meggyújtott egy mécsest.

Ahogy azt korábban megírtuk, a rendőrök emberölés miatt indítottak nyomozást a nő és az élettársa ellen is.