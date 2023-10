A tájékoztatás szerint a tramtrain sikeréhez az idén bevezetett új ország- és vármegyebérlet is hozzájárul.

A járművet a legtöbben továbbra is a munkába vagy iskolába járásra használják, és az utasforgalom még ezekben az órákban is tudott bővülni, közel 10 százalékkal, de jelentősen nőtt a hétvégi utasok száma is.

A májusi adatokhoz képest

átlagosan 345 fővel többen döntöttek a vasútvillamos mellett hétvégén,

míg a péntek és szombat éjszakai járatokon több mint kétszer annyian utaztak, mint májusban.

A vármegye- és országbérlet bevezetésének pozitív hatása egyértelmű a térségben is, az eredmények megmutatják, hogy jelentősen többen veszik igénybe a tramtrain járatait a Szeged és Hódmezővásárhely közötti közlekedésben is – olvasható a közleményben, melyet a vg.hu is szemlézett.