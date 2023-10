Mélyen hallgatnak az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének legújabb botránya kapcsán azok, akik máskor hangosan, teljes mellszélességgel szólalnak fel Oroszország ellen. Antony Blinken amerikai külügyminisztert is megkereste a Magyar Nemzet David Pressman ügyével kapcsolatban. A lap arra volt kíváncsi: lesz-e következménye, hogy a budapesti nagykövet összejátszott egy orosz oligarchával.

A Magyarországot a minap az Oroszországgal való kapcsolattartás miatt kioktató amerikai diplomata kapcsolatba hozható azzal a Mihail Prohorovval, aki egyike Oroszország tíz leggazdagabb emberének, és a nemzetközi sajtóban megjelent cikkek szerint sikerrel bújik ki a gazdasági szankciók negatív hatásai alól.

A Magyar Nemzet megkereste az amerikai legfőbb ügyészt is. Merrick Garlandnál arra voltak kíváncsiak, hogy folyik-e esetleg már nyomozás amiatt, hogy a budapesti nagykövet összejátszott egy orosz oligarchával.

David Pressman magyarországi kiküldetése előtt évekig egy ügyvédi irodánál dolgozott, amelyről azt tudni, hogy jelentős tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi büntetőintézkedésekben és az exportszabályozási ügyekben. Az amerikai nagykövet vagyonnyilatkozata szerint a cég, amelynél ő maga is szerepet vállalt, jogi szolgáltatásokat nyújtott egy Ellen Pinchuk nevű nőnek. Ő pedig nem más, mint a Mihail Prohorov amerikai ügyleteit egyengető személy. Mihail Prohorov Oroszország egyik leggazdagabb embere. A vagyona nettóban elérheti a 11 milliárd dollárt. Erről a tekintélyes Forbes magazin írt. Jelentős részesedései vannak az orosz energetikai, bank- és biztosítási szektorban is. Sajtóbeszámolók szerint Prohorov kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Levelet írtak Ursula von der Leyennek is. Az Európai Bizottság szankciópárti vezetőjétől azt kérdezték, mit szól hozzá, hogy az USA budapesti nagykövete segített kibújni a büntetőintézkedések alól egy orosz oligarchának. Ezzel pedig valójában Pressman összejátszott egy orosz oligarchával.

Amerika az egyik legfőbb támogatója az oroszokkal háborúban álló ukránoknak, így megkeresték Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is. Az ukrán államfőtől azt szerették volna megtudni: ő mit szól hozzá, hogy az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete összejátszott egy orosz oligarchával.