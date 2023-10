Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar és olasz patrióták nem hajlandóak azonosulni azzal a baloldali ideológiával, amely az európai kultúránk alapjait igyekszik lerombolni, sőt, együtt lépünk fel, hogy megvédjük azokat.

Büszkék vagyunk arra, hogy az Alapjogokért Központ olasz partnereivel, a Centro Studi Machiavellivel és a Nazione Futurával együtt megrendeztük a második olasz-magyar think tank találkozót, melyet egy együttműködésünkről szóló szándéknyilatkozat aláírásával zárunk. Látjuk, hogy a világ erőegyensúlya megbomlott, a világrend átalakulóban van, és a borzalmas háborúk, illetve terrortámadások mutatják, hogy mekkora érték valójában a béke. Egyértelmű, hogy a hidegháború időszakához hasonlóan egy új blokkosodás, a decouplingnak nevezett folyamat, azaz a szétkapcsolódás fenyeget a világban. Mi nem ennek ellenére, hanem éppen ezért gondoljuk úgy, hogy most van itt az idő a stratégiai összekapcsolódásokra, és ezzel a céllal szerveztük meg a második olasz-magyar think tank találkozót.

Az olasz barátainkkal való stratégiai összekapcsolódáshoz a tartalom adott, ehhez már csak a formát kell megtalálni. Hosszú évszázadok óta összeköt bennünket a római jogon, a görög filozófián és a keresztyén valláson alapuló civilizációnk. Ott van a nemzeti hagyományunk, nemzeti történelmünk, a mindennapi nacionalizmus, amit mind megélhetünk, és a családunk is, vagyis azok, akiktől reggelente munkába menet elköszönünk, és akikhez este hazaérkezünk. Feleségünk, hölgyek esetében férjük, szüleink vagy éppen gyermekeink. Ez a mi kulturális szuverenitásunk, amely a ma Európájában sajnos átfogó támadás alatt áll. A rohamot a woke ideológia nevében indították meg, mert meg akarják szüntetni zsidó-keresztyén gyökereinket, miközben a sokszínűség, a tolerancia és a befogadás jegyében a nyugati fővárosokban azt is megengedik, hogy tömegek ünnepeljék a Hamász által elkövetett brutális terrortámadásokat.

A cancel culture nevében a nemzeti múltunk jelenbeli megélése miatt bűntudatot akarnak bennünk kelteni, miközben Európa vezetői szervezett lakosságcserén dolgoznak annak érdekében, hogy pótolják vagy bővítsék szavazói bázisukat. Az egész gender-, illetve LMBTQ-propagandával a normalitáshoz való viszonyunkat igyekeznek megrendíteni a balliberális erők, miközben a hagyományosan a tudomány pártján álló, legalábbis rendre arra hivatkozó baloldal számára a biológia irreleváns lett. Látjuk tehát, hogy a jóléttől megbénult Európa, és a brüsszeli és liberális elit egy föderatív, multikulti, a nyitott határok jegyében a migránsok előtt átjáróházzá tett Unión dolgozik, ahol a lepantói vagy a nándorfehérvári győzelem jelentőségét vagy eltörlik, vagy egyenesen bűnnek állítják be.

Szerintünk ez civilizációs zsákutca. Mi, olasz és magyar jobboldaliak nem tudunk azonosulni ezzel a baloldali gyökerű álprogresszív ideológiával, mely elveti az európaiság alapjait. Mi azt mondjuk, hogy a kulturális szuverenitásunk nem lehet vita tárgya. A közös alap és a közös tartalom tehát megvan, és a mi felelősségünk, hogy az ezekhez illő formát is megtaláljuk, csakúgy, ahogy a durva carrarai márványt is meg kellett formáznia Michelangelónak, vagy Bernininek. Mi talán nem ezen a művészi színvonalon, de mindenképpen formát adunk a tartalomnak, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ma kell megvédenünk a holnapot. Ezért együttműködésünkről egy szándéknyilatkozatot írunk alá olaszországi think tankekkel annak érdekében, hogy think-tankekből do-tankekké váljunk, vagyis ne csak gondolkodjunk együtt, hanem cselekedjünk is.

(Szánthó Miklós beszédének szerkesztett változata 2023.10.16-án Budapesten, az Alapjogokért Központ által szervezett Europa Nostra, Italian–Hungarian Dialogue eseményén hangzott el.)