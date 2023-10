Finoman szólva nem bontották ki az igazság minden részletét az üzemanyag-kereskedők, akiket több helyen megszólaltattak az elmúlt hetek üzemanyagáresésének okairól, miután szeptember óta a benzin literje 50 forinttal, míg a gázolajé 30 forinttal mérséklődött. Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke a VG-nek nemrégiben az üzemanyagok magyarországi árváltozását a kőolaj jegyzésének mozgásával magyarázta, mivel szerinte mindenki a piaci trendet követte. Ezért a lap megnézte, hogyan követték a piaci trendet a szomszédos országok benzinkutjai azóta, hogy leült a szektor képviselőivel tárgyalni Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Ugyanannyiba került Ausztriában és Magyarországon a benzin fél évig, majd szeptemberben történt valami...

A VG kutatása szerint az árstop tavaly decemberi kivezetését követően a régióban pár hónapig jól láthatóan a magyar üzemanyag volt az egyik legdrágább, aminek a korábbinál magasabb árrés (60-70 forint helyett 120-140 forint) lehetett az oka, a kereskedők ugyanis így próbálták behozni az elszenvedett veszteségüket. Régiós összevetésben, amelyet a Fuelo adatai alapján végzett a Világgazdaság, jól kivehető, hogy a benzin ára Magyarországon lényegében márciusban került azonos szintre a szomszédos országok áraival, és onnantól kezdve a magyar, az osztrák és szlovák árak teljesen együtt mozogtak, egészen szeptember végéig.

A három ország benzin árainak alakulásából világosan kiderül, hogy ugyan kétségtelenül csökkent a Bent olaj ára október elején, valójában ekkor kezdhették el csökkenteni az árrésüket a hazai üzemanyag-kereskedők, máskülönben nem látnánk az árakban ilyen éles elválást a régiós országok viszonylatában, különösen a benzinél.

Jelenleg úgy néz ki, hogy Ausztriához képest 26 forinttal, Szlovákiához képest pedig 40 forinttal olcsóbb a benzin hazánkban. Ha Romániát is hozzávesszük, ahol egyébként az egész EU-ban a legalacsonyabbak között van a benzin ára, ott is az látható, hogy a míg korábban 90 forint volt a differencia a magyar és román árak között, ez október közepére 67 forintra mérséklődött. Ami a gázolajat illeti, hasonló a tendencia rajzolódik ki, annyi különbséggel, hogy míg nálunk csökkent közel 20 forinttal szeptember vége óta, addig Szlovákiában és Romániában még emelkedett is – írták.

Nem üzemanyagárstop, hanem tárgyalás és kérés

Orbán Viktor miniszterelnök szeptember közepén lengette be, ha tovább emelkednek az üzemanyagárak, visszahozhatja a kormány a benzinárstopot – emlékeztetett a portál, majd hozzátették: Nem véletlenül vette elő ismét a kormány a kérdést, az egy dolog volt, hogy a benzin és a gázolaj ára az év eleji csúcsokat ostromolta, a nagyobb probléma az lehetett, hogy a teljes inflációs pályát feljebb tolta, csak augusztusban 0,5 százalékponttal emelte meg a fogyasztói árindexet, ami emiatt nem tudott akkor benézni a 16 százalékos érték alá. Végül az ársapkánál egy piackonformabb megoldást választott a kabinet, amikor a Magyar Ásványolaj Szövetség képviselőivel szeptember 26-án leült tárgyalni Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki több kérést is megfogalmazott.

A VG úgy tudja, hogy az ágazati szereplőktől a kormány azt kérte, hogy legalább a régiós középmezőnybe hozzák le a benzin árát.

Ez egyébként azóta megvalósult, a benzin ára ma már Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában is drágább és abban a Horvátországban is, ahol a nyár elején még több mint 50 forinttal olcsóbb volt egy liter, mint Magyarországon – olvasható a Világgazdaság oldalán.