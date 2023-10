Nem hirtelen felindulásból verte halálra saját gyerekét egy pécsi nő a gyanú szerint, ahogy azt az Origo megtudta. Sőt, készült arra, hogy ahogy azért, brutálisan meg fogja verni a hároméves kisfiút. Előre eltervezte az is, hogy ököllel fogja ütni, ahogy írta, mint egy kutyát. Be is váltotta az ígéretét, halálra verte a kisgyereket. Aztán mentőt sem hívott hozzá, hagyta szenvedni. Amikor fél nappal később megérkeztek a mentősök, már nem lehetett a gyerek életét megmenteni.