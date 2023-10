Az új, kamattámogatott hitelkonstrukció, a CSOK plusz az ötezer lakosnál nagyobb településeken vehető igénybe. Egy gyermek után 15 millió, kettő esetében 30 millió, három gyermek esetében pedig 50 millió forint hitel igényelhető, fix 3 százalékos kamattal. Az első lakásvásárlás esetében elegendő lesz tíz százalékos önrész felmutatása. A hitelfelvétel után egy évig csak a kamatot kell fizetni, a vállalt gyermek megszületésekor pedig kérhető egy éves hitelfizetési moratórium. A második és minden további gyermek megszületése esetén a tőkéből 10 millió forintot elengednek. A falusi CSOK már ismert szabályai természetesen érvényben maradnak, most pedig újra kiegészülnek a városi CSOK-kal. A változtatásra azért volt szükség, mert a világgazdasági helyzet miatt az előző CSOK a városokban már nem lett volna kedvező.

Új, az első közös otthon megvételére, nagyobb otthonba költözésre és lakásbővítésre is felhasználható otthonteremtési támogatást indít a családoknak a kormány CSOK Plusz néven - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Csák János a Kormányinfón hangsúlyozta, a kabinet célja továbbra is az, hogy minden kívánt gyermek mielőbb megszülethessen.

A kamattámogatott hitelkonstrukció az ország egész területén igénybe vehető, az 5 ezer lakosúnál nagyobb településeken akár a falusi CSOK-kal együtt is. Egy gyermek után 15 millió, kettő esetében 30 millió, három gyermek esetében 50 millió forint hitel igényelhető, 3 százalékos kamattal - közölte a politikus.

150 milliós értékhatár

Az első közös otthon megvételekor elegendő 10 százalékos önrészt biztosítani, másik lakásba költözés vagy bővítés esetében pedig 20 százalékos önerővel kell a családoknak rendelkezniük. A hitel futamideje 10-25 évig terjedhet - tudatta a miniszter.

A CSOK Plusz hitelkonstrukció az édesanyák 41 éves koráig igényelhető.

Kétéves átmeneti időszakban azonban azok az idősebb nők is kérhetik a támogatott hitelt, akik igazoltan túl vannak várandósságuk 12. hetén - mondta a miniszter. A CSOK Pluszt telekvásárlásra nem lehet felhasználni.

Az áremelkedés fékezése érdekében az első közös otthon megvásárlása esetén az ingatlan értékének felső határa 80 millió forint, lakásbővítés vagy újabb gyermekek születése miatti nagyobb lakásba költözés esetén 150 millió forint az értékhatár - közölte a politikus. Hozzátette: az 5 ezer lakosúnál kisebb települések esetében nincs ilyen limit.

Hatalmas siker a kormányzati családpolitika

Az első gyermek születése esetén a családok egyéves hitelmoratóriumot kérhetnek, így egy évvel meghosszabbodik a futamidő. A második és minden további gyermek megszületése esetén a tőkéből 10 millió forintot elengednek - mondta Csák János.

A falusi CSOK-nál a kormány egységesítette a gyermekek után járó vissza nem térítendő támogatás mértékét: egy gyermeknél 1 millió, két gyermeknél 4 millió, háromnál 15 millió forintra - közölte a politikus. A kormány ingyenes típusterveket tett elérhetővé a családok számára, így tervezési költség is megtakarítható - mondta.

Csák János kitért arra is, hogy a családi-otthonteremtési kedvezmény 2015-ös bevezetése óta 233 ezer család vette igénybe, a kormány 754 milliárd forintot szánt erre a célra.

Ezek a falusi CSOK érvényben maradt szabályai

A falusi CSOK szabályai továbbra is hatályban maradnak. A szerdai kormányzati bejelentések nem érintik azt a konstrukciót.

Új lakóház esetében elérhető falusi CSOK-támogatás összege így alakul jövőre:

1 gyermek után 600 ezer,

2 gyermeknél 2,6 millió,

3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint marad.

Már az is publikus, hogy ennél a konstrukciónál korszerűsítésre, bővítésre 2024-ben jóval nagyobb összeget lehet lehívni a kistelepüléseken. Pláne, ha a munkálatok elvégzése használt lakás vásárlásával egy időben történik. Ugyanis ebben az esetben a támogatás

1 gyermeknél 1 millió (a jelenlegi 600 ezer forint helyett),

2 gyermeknél 4 millió (a jelenlegi 2,6 millió forint helyett),

3 vagy több gyermeknél 15 millió forint lesz (a jelenlegi 10 millió forint helyett).

Azt viszont érdemes észben tartani, hogy a kapott támogatási összegnek legfeljebb a fele fordítható itt a használt lakás megvásárlására. Ha már meglévő kistelepülési ingatlan felújításáról lenne szó, akkor