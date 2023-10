Junior Prima díjban részesült a Mediaworks kulturális divíziója, a Kultúrnemzet munkatársa, a Magyar Nemzet szerkesztője, Lengyel Emese, aki magyar ismeretterjesztés és média kategóriában nyerte el a 2007-ben alapított díjat - írta a Magyar nemzet.

Lengyel Emese a díjátadón elmondta: "Fontos az ember életében a művészet: szükséglet. Ismerjük a filozófiai tételeket, amelyek szerint fejleszti a képzeletet, válaszokat próbál adni a megmagyarázhatatlanra, esztétikai kielégülést nyújt, keretet és formát ad a világ történéseinek. De az elmúlt évtized egzisztenciális pszichológiai kutatásai azt is megmutatták, hogy a művészet szó szerint fizikai szükséglet és pszichés igény, a kultúra mentális védőpajzs és erőt képes adni nekünk. Én a kultúratudomány területén ezt kutatom, erről írok. S rengeteg segítséget kaptam. Ehhez szükségem volt olyan nyíregyházi tanárokra, akik láthatatlan munkaként szívvel-lélekkel külön foglalkoztak velem. Szükség volt egy családra, ahol a színházba járás nem ünnep, hanem evidencia, ahol érték a könyv, a kiállítás, a zene, a hazám kultúrája. És a szülőkön túl szükség volt egy ikertestvérre is, akivel végül szakmai pályánk is keresztezte egymást.

Nem csoda hát, hogy egyetem első percétől a zenés színházi műfajokkal foglalkozom, különösen a színházi ipar mostohagyerekével, az operettel. Így kerültem az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet és a Petőfi Kulturális Ügynökség színházi szakírói programjába, majd a Mediaworks Tehetséggondozó Programjába is.

Nem volt B tervem, a kultúra rovatba akartam bekerülni, s talán épp ezért Fortuna rám mosolygott újra: újságíróként, később szerkesztőként is kipróbálhattam magam, majd pedig egyre nagyobb felelősséget kaptam. S bár sokszor nehéz összeegyeztetni a napilapos tempót a lelassulást igénylő tudományos munkával, a Mediaworks kulturális szerkesztősége, különösképpen Toót-Holló Tamás szerkesztőségvezető úr üdvözli az efféle ambíciókat. De köszönetet szeretnék mondani Tölli Szofia operatív vezetőtársamat is. S hasonló köszönet illeti Szives Mártont.

Hálás vagyok a díjért, mellyel folytathatom a munkát a kultúrában. Azért is, mert úgy vélem, hogy az egyre zajosabb médiatérben periférián helyezkednek el a kulturális hírek, s szükségünk van a művészetek védő erejére minél szélesebb rétegben" - zárta sorait a szerkesztő.