Az idei tanévben mintegy 125 diák tehetséggondozását végzi a Mathias Corvinus Collegium Dunaszerdahelyen megnyílt képzési központja, amely tartalmas szakmai programokkal is várja az érdeklődőket - írja a Mandiner.

A Mathias Corvinus Collegium immáron 28 helyszínen kínál képzéseket, mintegy 7300 diákja számára. Legújabb, dunaszerdahelyi képzési központjában az idei tanévet 25 általános iskolás és mintegy 100 középiskolás kezdte meg. A képviselet megnyitását nemzetstratégiai jelentőségű döntésnek nevezte Pomichal Krisztán, felvidéki ügyekért felelős igazgató. Hasonlóan kiemelt jelentőségűnek találja az MCC megjelenését a város és a régió életében Dunaszerdahely polgármestere. Hájos Zoltán elmondta: a Felvidéken is ugyanolyan okos, ügyes és rátermett fiatalok vannak, mint az anyaországban, akikkel érdemes foglalkozni, ennek eredményességére pedig az MCC képzései egyfajta garanciát jelentenek.

Fontos számunkra, hogy egy olyan generációt neveljünk fel, amelynek tagjai megfelelő tudással és tapasztalattal felvértezve elindulhatnak a nagyvilágba, és olyan kompetenciákat is elsajátíthatnak a képzések során, amivel tovább erősíthetik és akár vezethetik is majd a magyar közösségeket – fogalmazott a polgármester.

Nemcsak a csallóközi fiataloknak nyitottuk ezt a képzési központot, hanem minden olyan szlovákiai magyar diáknak, akit a tudásvágya, a nyitottsága hajt – fogalmazott köszöntőjében Szalai Zoltán. Az MCC főigazgatója kiemelte, hogy a tehetséggondozó intézménynél a kiválóságra való törekvés mindennek az alapja, de a tehetség arra is kötelez mindenkit, hogy a közösségéért, a szülőföldjéért, a nemzetéért is felelősséggel dolgozzon.

Szalai Zoltán elmondta azt is, hogy Dunaszerdahelyen mintegy 125 diákkal kezdték meg a tanévet, a többszörös túljelentkezések pedig azt igazolják, hogy jelentős az érdeklődés az MCC képzései iránt.

Ahogy a közéleti, társadalmi és kulturális kérdésekhez kapcsolódó programokra is várják az érdeklődőket, nemcsak Dunaszerdahelyen, hanem a többi között Pozsonyban, Komáromban, Érsekújváron, Párkányban, Rimaszombaton, Kassán és Királyhelmecen is. A következő hónapokban olyan neves szakértőket is vendégül lát majd az MCC, mint például Fa Nándor, hajótervező és vitorlázó, Varga Csaba hegymászó vagy Demkó Attila, biztonságpolitikai szakértő.