A dollármédiával, a saját üzenőfüzeteként működő régi indexesek blogjával, a Telex-el íratott egy kínos cikket David Pressman amerikai nagykövet, amelyben több nap hallgatás után tagadja, hogy egy orosz oligarchának dolgozott és segített neki elkerülni az európai szankciókat. Ugyanakkor a Magyar Nemzet által feltárt bizonyítékokra érdemben most sem reagált. Tény ugyanis, hogy Pressman vagyonnyilatkozata szerint 2020 és 2022 között pénzt kapott a milliárdos bizalmasától, Ellen Pinchuktól. Azt, hogy ez az összeg mekkora volt, továbbra sem tudni. Ami bizonyos, hogy Pressman ebben az időszakban összesen 1,8 millió dollárt zsebelt be és hogy az orosz oligarchát, Prohorovot egyelőre nem sújtják nemzetközi szankciók - írja a Magyar Nemzet.

A Magyar Nemzet ezeket tárta fel:

Biztosan tudjuk, hogy Ellen Pinchuk pénzt juttatott 2020 és 2022 között David Pressmannak, aki ekkor a Jenner & Block ügyvédi irodában dolgozott.

Tény, hogy Ellen Pinchuk és Mihail Prohorov Putyin-közeli orosz oligarcha között szoros üzleti kapcsolat volt.

Prohorov részéről kézenfekvő választás a nyugati és orosz terepen is otthonosan mozgó, diszkrét, megbízható régi barátot és bizalmast, Ellen Pinchukot megbízni azzal, hogy segítse a szankciók elkerülésében.

Az ügyvédi iroda kiemelten foglalkozott szankciós, nemzetbiztonsági és exporttilalmi ügyekkel is.

Különböző forrásokból kiderül, hogy Prohorovot sokáig nem érintették a nyugati szankciók, miközben Ukrajna folyamatosan kéri, hogy Prohorovot is vegyék fel a szankciós listára.

Pressman és korábbi munkahelye, a Jenner & Block iroda azt állítja: a diplomata korábban nem dolgozott orosz oligarchának.

A Magyar Nemzet október 20-i cikke nyomán az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz (AH) fordult Tényi István. A közérdekű bejelentéseiről ismert férfi beadványában azt sürgeti, hogy az AH vonja nemzetbiztonsági vizsgálat alá David Pressmant.

Soha nem dolgoztam orosz oligarchának, és soha egyetlen rubelt sem kaptam orosz oligarchától – diktálta le a Telexnek Joe Biden embere, David Pressman. A Jenner & Block ügyvédi iroda társigazgatója pedig "a blog megkeresésére" közölte ("véletlenül" éppen Pressman nyilatkozatával egy időben jutott el hozzájuk): munkájuk Ellen Pinchukkal kizárólag családjogi volt, amelyben az ügyfél közvetlen családtagjain kívül senki más nem volt érintett. Kitértek arra is, hogy soha nem dolgoztak Mihail Prohorovnak. Ezen a ponton érdemes megjegyezni: a Magyar Nemzet nem állította, hogy az oligarcha az ügyvédi iroda vagy Pressman közvetlen ügyfele lett volna - éppen Pinchuk közvetítői szerepét emelték ki.

Érdekes körülmény, hogy azt már csak egy sajtós közölte a Telexszel, hogy Pressman karrierje során nem vett részt semmi olyan munkában, „amely Mihail Prohorovot vagy az ellene hozott szankciókat érintette volna".

A tisztázatlan ügy részleteiről az elmúlt napokban a Magyar Nemzet írt. Magyarországi megbízatása előtt David Pressman a Jenner & Block ügyvédi irodánál tevékenykedett.

A cégnek – a saját honlapján feltüntetett információk szerint – nagy tapasztalata van a nemzetközi szankciós és exportszabályozási ügyek terén.

Pressman nagyköveti kinevezése kapcsán napvilágot látott egy nyilvános pénzügyi nyilatkozat, melyben fel kellett tüntetnie, hogy a megelőző években milyen anyagi forrásokkal rendelkezett. A dokumentum egyrészt tartalmazta, hogy 2020 és 2022 között Pressman több mint 1,8 millió dollárt, tehát átszámítva nagyjából hétszázmillió forintot keresett. De az iratból az is világosan kiderül, hogy

Pressman ügyfelei között szerepelt egy bizonyos Ellen Pinchuk is, akitől több mint ötezer dollár bevétele származott jogi tanácsadás címen.

Amit Ellen Pinchukról tudni lehet

Pinchuk 2007 és 2009 között a Moszkvai Bloomberg News TV riportere volt, s ez idő alatt olyan vezető orosz politikussal is készített interjúkat, mint Dmitrij Medvegyev vagy Vlagyimir Putyin. Nem sokkal később már szóvivőként és PR-felelősként tűnt fel Mihail Prohorov orosz oligarcha oldalán, a milliárdos egyik tanácsadójához tartozó Mikhailov and Partners moszkvai PR-cég egyik vezetője.

Pinchuk és Prohorov kapcsolatáról mindent elmond, hogy belső források szerint Pinchuk Prohorov legmegbízhatóbb segítsége, különösen az amerikai sajtóügyekkel kapcsolatban.

Utóbbira szükség is volt, a milliárdos ugyanis 2010-ben megvásárolta a profi amerikai kosárlabda csapatot, a New Jersey Netst, (később Brooklyn Nets), illetve szerzett 45 százalék részesedést az akkor épülő Barclay's Centerben. Az együttest és a sportcsarnokot végül 2019-ben eladta három és fél milliárd dollárért, egyes híresztelések szerint Vlagyimir Putyin nyomására.

És kicsoda Mihail Prohorov?

Mint arról a Magyar Nemzet részletesen beszámolt, Prohorov az egyik leggazdagabb orosz üzletember, aki ezer szállal kötődik Vlagyimir Putyin elnökhöz, és egyike annak a negyvenöt orosz oligarchának, akiket nem érintenek a nyugati szankciók.

Mihail Prohorov Oroszország egyik leggazdagabb embere, nettó vagyonát a Forbes magazin 2023 októberében 11 milliárd dollárra becsülte. A Putyinhoz fűződő kapcsolatát kellően bemutatja Prohorov rövid politikai pályája. A milliárdos a 2010-es évek elején átvette a Helyes Ok (PD) párt vezetését. A Politico hírportál szerint a PD a Kremlhez közel álló csoport, amely Putyin „álellenzékeként" tevékenykedik. Az oligarcha 2012-ben még elnökjelöltként is elindult a választásokon, efféle „ambíciói" kapcsán ugyanakkor egyes Kremlhez közel álló források elmondták: Prohorov ezzel adósságot törlesztett az orosz elnöknek, amiért Putyin segített neki megoldani egy korábbi üzlettársával kapcsolatos problémát. Bizonyos információk szerint az orosz elnök még a moszkvai főpolgármesteri posztot, valamint miniszteri tárcát is felajánlott az üzletembernek.

Végül a szankciók: a nemzetközi sajtóban megjelent információk alapján Prohorov rejtélyesen és sikeresen bújik ki az orosz milliárdosokat sújtó nemzetközi büntetőintézkedések alól, és tudatosan, előre készülhetett a 2014-ben bevezetett szankciók szigorítására és kiterjesztésére. A milliárdos olyannyira megtesz mindent, hogy nemrég még az izraeli állampolgárságot is felvette, feltehetően a büntetőintézkedések kijátszásának céljával. Nem véletlen tehát, hogy az ukránok rendre kérik, hogy Prohorovot is sújtsa szankciókkal a nemzetközi közösség.

Összegezve tehát David Pressmannek egy szankciós joggal magas szinten foglalkozó jogi iroda munkatársaként éppen a szankciók elöl menekülni igyekvő Prohorov bizalmi embere volt az ügyfele az orosz–ukrán háború kitörése előtti időszakban.

Nemzetbiztonsági kockázat?

Eközben az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz (AH) fordult Tényi István.

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi a beadványában azt sürgeti, hogy az AH vonja nemzetbiztonsági vizsgálat alá a diplomatát.