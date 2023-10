Bőrünk számos funkciót ellát: testünk legnagyobb szerveként védelmet nyújt a külvilággal szemben, ezen kívül megmutathatja egészségi állapotunkat és életkorunkat is. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelően gondoskodjunk róla. De mit tehetünk annak érdekében, hogy egészséges és fiatalos maradjon? Az alábbiakban ehhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Mit tehetünk bőrünk egészségének megőrzéséért?

Szerencsére csupán néhány apró tanácsot kell megfogadnunk, az eredmény pedig biztosan nem marad el.

1. Fényvédelem

Kétségtelenül ez a legfontosabb, amit a feszes és egészséges bőr érdekében megtehetünk.

A napfény nem csak azért veszélyes, mert leégéshez vezethet. A napsugárzás károsítja a bőr szerkezetét és elősegíti annak megereszkedését, valamint a ráncok megjelenését is. Az ultraibolya sugárzás növeli a bőrrák, különösen a melanóma kockázatát, de egyes meglévő bőrbetegségek, például a rosacea tüneteit is súlyosbíthatja.

A napsütésnek ráadásul nagy szerepe van a hiperpigmentáció kialakulásában, mivel hatására bőrünk melanintermelése felgyorsul. A melaninnak köszönhetjük a nyári barnaságot, azonban előfordulhat, hogy nagy mennyiségben sötét, barna foltokba tömörül: ezt nevezzük hiperpigmentációnak. Ezeken a foltokon később csak hosszadalmas kezelések által enyhíthetünk, így nagyon fontos a megelőzés.

A nyári hónapokban használjunk 50 faktoros krémeket, de a fényvédelemről télen se feledkezzünk meg!

2. Kollagén

A kollagén egy fehérje, melyet a szervezetünk természetes módon termel, és ami kulcsszerepet játszik a bőr, a haj, a csontok, az inak és a porcok felépítésében is. Mennyisége a szervezetben gyerekkorunkban a legnagyobb, majd a húszas éveinkre folyamatosan csökken: a bőr ekkor kezdi elveszíteni feszességét és rugalmasságát, egyre gyakrabban szárad ki, és összességében fokozottabb figyelmet igényel.

A kollagén pótlásáról tehát gondoskodnunk kell. Ezt megtehetjük külsőleg, ilyen célra kifejlesztett szérumok és krémek felvitelével. Ennél is jobb megoldás azonban az, ha kollagéntartalmú, valamint annak termelését fokozó élelmiszereket fogyasztunk, például zselatint, halakat vagy tojást. Még nagyobb mennyiségben gondoskodhatunk a kollagénbevitelről a külön erre a célra kifejlesztett táplálékkiegészítők beszerzésével.

3. Hidratálás

A bőr dehidratáltságához számos tényező hozzájárul: a kollagéntermelés csökkenése mellett a külső hatások, mint a hideg, száraz levegő vagy a kemény víz, de különböző betegségek is ide vezethetnek. A dehidratált bőr száraz, ráadásul előbb elveszíti rugalmasságát és hajlamosabb a ráncosodásra is. A nedvességtartalmat két módon növelhetjük: egyrészt belülről, legalább napi két liter víz fogyasztásával, másrészt a bőrtípusunknak megfelelő hidratáló krémekkel. Ezek felvitele előtt figyeljünk oda az alapos tisztításra, így a szennyeződések mellett az elhalt hámsejteket is eltávolítjuk, fokozva ezzel a készítmény hatékonyságát.

4. Bőrradírozás

Ez a folyamat készíti fel a bőrünket arra, hogy az ápolására szolgáló hatóanyagokat minél nagyobb mértékben magába szívhassa, hiszen legfontosabb funkciója az, hogy eltávolítja a felesleges, elhalt hámsejteket.

A rendszeres radírozás következtében bőrünk puhává, egyenletes felszínűvé válik, csökkenhetnek a hiperpigmentáció jelei, ráadásul a sima arcbőrön a smink is egyenletesebben, szebben fog mutatni. Fontos, hogy ebben az esetben is a bőrtípusnak megfelelő termékeket válasszunk, ha ugyanis a radírozás következtében a bőr megsérül, az így bejutó baktériumok gyulladásokat, pattanásokat okozhatnak.

4. Hámlasztás

Az eljárás funkciója hasonló, mint az előző pontban ismertetett radírozásé, ezt azonban a hámlasztás sokkal kíméletesebben teszi, hiszen az elhalt hámsejteket nem ledörzsöli, hanem gyengéden leoldja. Érzékenyebb arcbőrűeknek ez lehet a jobb megoldás.

Alapvetően két fajtája van: a BHA a pórusok mélyére hatol, az AHA pedig a bőrfelszínen fejti ki hatását. Az előbbi tág pórusok és pattanások ellen hatékony, utóbbi pedig hidratál és a kollagéntermelést segíti.

5. Pihenés, stressz-szint csökkentése

A szépség az alvásnál kezdődik, sejtjeink ugyanis a pihenés során sokkal gyorsabban regenerálódnak. Ha nem alszunk eleget, testünk több kortizolt termel, ami lebontja a bőrben jelenlévő kollagént, így az megereszkedik, veszít rugalmasságából. Az alváshiány fénytelenebbé, sápadtabbá teszi a bőrt, ez pedig látványosan öregíthet: figyeljünk tehát oda a megfelelő alvásrutin kialakítására.

Hasonló hatással van szervezetünkre a stressz is, mely karikás szemhez, fakó, dehidratált arcbőrhöz vezethet, ráadásul gyulladásokat okozhat a szervezetben. Ennek következtében fokozódhat a faggyútermelés, ami zsírosodást és pattanásokat okoz.

6. Egészségtelen életmód

Az, hogy milyen káros anyagokkal mérgezzük magunkat, gyorsan megmutatkozik a bőrünk állapotán is. Az alkohol kiszárítja azt, a dohányzás pedig csökkenti az oxigénállátást, így növelve a ráncok kialakulásának veszélyét.

A bőr az egészség tükre

Bőrünk nélkülözhetetlen szerepet játszik egészségünk megőrzésében, hiszen ez a szerv véd meg minket elsősorban a környezeti hatásoktól. Ezen tényezőkön kívül az életmódunk és az életkorunk is hatással van rá, ahhoz tehát, hogy sokáig ragyogó és fiatalos maradjon, rendkívül fontos a megfelelő védelem és ápolás. Ne hanyagoljuk el tehát bőrünk egészségét, hiszen láthatjuk, hogy néhány egyszerű, és a napi rutinba könnyen beilleszthető trükkel is komoly eredményeket érhetünk el.