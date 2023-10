Jól látszik, hogy a baloldal semmit nem változott 2010 óta. Most is úgy kormányoznak Budapesten, ahogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon irányításával országos szinten is tették – mondta Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője az Origónak adott interjúban. Zila úgy látja, hogy Karácsonyék valós politikai és városüzemeltetési teljesítmény híján most is ügyeskedni kényszerülnek, ebben pedig Gyurcsány a nagymester. Hozzátette: eltüntették az előző városvezetés által örökül hagyott 214 milliárdos tartalékot, és az sem segített rajtuk, hogy a növekvő költségeket bőségesen ellensúlyozta a főváros adóbevételeinek nagymértékű növekedése. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Karácsonyék azért hoznak létre új biciklisávokat Budapesten, hogy olyan konfliktusokat generáljanak, amelyektől azt remélik, hogy képesek mozgósítani a baloldali szavazókat. Zila János felhívta a figyelmet arra is, hogy Karácsonyék nemrég megtorpedózták egy olyan 17. kerületi bicikliút építését, amelyre uniós forrás állt rendelkezésre.