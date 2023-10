Funtek Frigyes megküzdött már a politikától kapott pofonnal, egy halálos betegséggel és a párja elvesztésével is. Most interjút adott a Századvég Youtube-csatornájának, a Kontextusnak, amiben beszélt arról is, sikerei ellenére miért ment mégis külföldre, ahol volt szobafestő, de egy világsztár asszisztense is, és milyen érzés, hogy életében először magyarul tanít az új SZFE-n.

A rendkívül érdekes interjú legfőbb részei itt kezdődnek:

00:01:12 – Az új SZFE

00:08:06 – Így lett színész

00:16:42 – "Nincs már annyi időm, hogy analizáljam magam"

00:17:02 – Letette a telefont, amikor Peter Brook kerestette - aztán az asszisztense lett

00:21:15 – Előbb tanított franciául és olaszul, mint magyarul

00:25:36 – "Ez az utolsó pillanat, hogy tanítok"

00:29:18 – A művészek ne politizáljanak

00:42:52 – Így lett szobafestő színészként Párizsban

00:45:27 – Halálos betegség, özvegység, magány

00:57:12 – Az Advent a Hargitánt betiltották a kommunisták

01:01:47 – Lehúzták a kitüntetésről

01:08:25 – Eldorádó-színdarab Veszprémben, Bereményi Gézával