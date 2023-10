Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában ad interjút, ahol beszámol a legfrissebb kormányzati döntésekről, valamint a brüsszeli EU-csúcs fejleményeiről. Késő éjszakáig tartottak a megbeszélések az uniós csúcson, ennek legfontosabb témája a közös költségvetés megemelése volt több mint 60 milliárd euróval, mások szerint százmilliárd euróval – számolt be a miniszterelnök. A többletet Ukrajna megsegítésére és a migráció kezelésére szeretné fordítani az Európai Unió.

Eltelt három év, van az EU-nak egy költségvetése, ami hétéves időtartamra szól. Most pedig azt mondják a brüsszeli pénznyelők, hogy adjunk még pénzt – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor emlékeztetett: Magyarország nem engedte be a migránsokat, és ezért nem kell együtt élni olyan konfliktusokkal, amelyek korábban nem voltak jelen az országban. – A migránsokkal együtt behozták a terrort és a bűnözést Európába. Ennek a jelentőségét a magyarok talán kevésbé érzik, mert nálunk ilyen nincsen – szögezte le a miniszterelnök.

Arról is beszámolt, hogy az uniós bürokraták szerint jó lenne egy kis tartalékot képezni, és a bérük emelésére is szükség lenne. A kormányfő komoly tárgyalásra alkalmatlannak minősítette az egész uniós költségvetési javaslatot. Ezt visszadobtuk, hogy jöjjenek elő egy komoly javaslattal – rögzítette Orbán Viktor.

Új uniós stratégia kell, jön az új nemzeti konzultáció

A miniszterelnök fontosnak nevezte, hogy legyen egy stratégiánk, amit el akarunk érni, s ehhez kell a pénzt rendelkezésre bocsátani. Kifejtette: amivel belevitték az Uniót a háborúba, az a stratégia megbukott. – Ma már mindenki tudja, csak nem meri kimondani, hogy ez a stratégia megbukott. Minden katonai szakértő kimondja, hogy Ukrajna a fronton nem fog győzni – állapította meg a kormányfő. Hozzátette: Magyarország végig ezt az álláspontot képviselte.

Az ukránoknak nyerni kell, az oroszoknak veszíteni, az elnöknek bukni kell: ez volt az európai stratégia – részletezte. A miniszterelnök szerint azért kell változást elérni Brüsszelben a következő választásokon, mert olyan vezetőink vannak, akik nem tudják kezelni ezt a problémát. Hozzátette: az EP-választásokon meg kell találni azokat a vezetőket, akik össze tudják hangolni az országok vezetőinek munkáját.

Mi most azt akarjuk, hogy legyen egy újabb nemzeti konzultáció. Fontos, hogy az embereknek adjunk lehetőséget, hogy elmondják, mit szeretnének. Így a kormány magabiztosan tárgyalhat Brüsszelben

– mondta Orbán Viktor. Az új nemzeti konzultáció során 10-11 kérdésben kérik ki az emberek véleményét. Szerinte Brüsszelben változtatni kell a migráció és a gazdaságpolitika ügyében is, mert képtelen gazdasági ötletek is vannak az asztalon. Rámutatott: a nemzeti konzultáció után egység jöhet létre itthon, és nagy támogatás mellett tud tárgyalni a kormány.

Amikor 2015-ben azt mondtuk, hogy a migráció rossz dolog, akkor éppen csak meg nem feszítettek bennünket – emlékeztetett a kormányfő. Hozzátette: ma majdnem minden ország ugyanezt képviseli, ezt a csatát megnyertük. Mint mondta, a migránsoknak kívül kell maradniuk az országon, amíg el nem bírálják a kérvényüket. – Ezt kellene csinálni egész Európában – jegyezte meg. Úgy látja, hogy lesznek még nehéz pillanatok előttünk a migráció ügyében.

Nem fog működni a visszatoloncolás

Orbán Viktor rámutatott arra, hogy ha egyesek hisznek abban, hogy a migránsokat ki lehet toloncolni, akkor higgyenek benne, de egyelőre senki nem tudja megmondani, hogyan működik ez a gyakorlatban. A kormányfő nem akarja lebeszélni a nyugatiakat a visszatoloncolásról, de ez az ő problémájuk. Nem akarunk közösködni a bajjal velük, ha már beengedték őket - tette hozzá.

Még sokat kell harcolni Brüsszelben, hogy megértsék a földközeli magyar álláspontot, mert Brüsszelben buborékban élnek.

Orbán szerint nem lehet az emberekre úgy tekinteni, hogy társadalmi kísérleteket hajtsunk végre rajtuk, ahogyan azt a migránsokkal akarják tenni. Itt egy más civilizációból jött emberekről beszélünk - tette hozzá. Miért kell őket idehozni?

Orbán Viktor: A kínaiakkal való együttműködés vezérfonala a zöldenergia

Orbán Viktor a kínai kapcsolatról elmondta, hogy valahogy 1949 után úgy alakult, hogy a kínaiakkal jó viszony alakult ki. Kiemelten jó volt 1990-ben a kínai-magyar kapcsolat. Medgyessy Péter is kifejezetten jó viszonyt alakított ki Kínával - tette hozzá.

Óriási előnyünk van Kínában, és ezzel a hatalommal való kapcsolatot nem érdemes elvetni.

A kormányfő rámutatott arra, hogy a zöldenergia esetében a kínaiak a napelemek területén nagyon jók. A legnagyobb kérdés, hogy kinek lesz meg a képessége arra, hogy a megtermelt zöldenergiát eltárolja. A verseny ma abban zajlik, hogy ez a tárolási képesség meddig tartható el, az utóbbiban pedig a kínai cégek a legjobbak - ismertette a kormányfő. Nekünk keresni kell azokat a pontokat, ahol a felzárkózásunkat gyorsítani tudjuk, és a kínaiakkal való együttműködés vezérfonala a zöldenergia.