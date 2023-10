A tárcavezető az örmény kollégájával, Ararat Mirzojánnal közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy ezen látogatással "hosszú vesszőfutás végére tesznek pontot", hiszen volt tíz év, amíg a két ország között nem volt diplomáciai kapcsolat. Emlékeztetett rá, hogy tavaly a felek a viszony normalizálásáról döntöttek, olyan együttműködés felépítéséről, amely mind a két nemzet érdekeit szolgálja.

Leszögezte: ebben nagy segítség a kereszténység jelentette erős közös alap, ugyanis Magyarország és Örményország is hosszú időre visszatekintő keresztény örökséggel rendelkezik. Majd arra is kitért, hogy az örmény keresztény egyház fontos szerepet játszott a kapcsolat újraépítésében.

Természetesen mi igyekeztünk kimutatni a jóindulatunkat már korábban. Ennek keretében tárgyaltuk le azerbajdzsáni barátainkkal azt, hogy öt örmény hadifoglyot 2021 végén hazahozhattunk" - tudatta.

Valamint hangsúlyozta, hogy a kormány 116 millió forint támogatást nyújtott a hegyi-karabahi régióból Örményországba áttelepülő családoknak, illetve százezer adag vakcinával segítette a helyi védekezést a koronavírus-járvány idején.

"Magyarország továbbra is elkötelezett ezen kapcsolatrendszer újraépítése mellett" - mondta.

Tájékoztatása szerint ennek jeleként újabb 40 millió forint támogatást biztosítanak a Hegyi-Karabahból elköltöző családok számára, továbbá hazánk kész részt venni az áttelepülők gyógykezelésében, és nyári táboroztatásra várja az érintett családok gyerekeit jövő évben.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy felsőoktatási együttműködési egyezményt is aláírnak, s ennek alapján évente harminc örmény tanulhat majd ösztöndíjjal magyar egyetemeken.

Érintette a magyarországi örmény kisebbséget is, és hangsúlyozta, hogy az utóbbi tizenhárom év során négyszeresére emelték a közösség számára juttatott költségvetési támogatások mértékét.

Majd közölte, hogy felkérte örmény hivatali partnerét, hogy engedélyezze a magyar konzuli képviselet létrehozását Jerevánban.

A WizzAir légitársaságot pedig szavai szerint a kormány arra fogja ösztönözni, hogy ha már hét ország kilenc városába üzemeltet járatokat Jerevánból, akkor ehhez tizedikként Budapestet is adja hozzá.

"Akkor a közvetlen kapcsolat fizikailag is valóban létre tudna jönni. Azt hiszem, hogy tíz év után ez nem rossz előrehaladás egy találkozó alkalmával" - vélekedett.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a világ biztonsága ma van a legrosszabb állapotban a hidegháború vége óta, és a kaukázusi régió instabilitása és fegyveres konfliktusai miatt is emberek százezrei, milliói szenvedtek évtizedeken át.