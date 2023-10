Ez egész egyszerűen aljas húzás, így a választások előtt fél évvel – jelentette ki Wintermanel Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának a vezetője az Origónak annak kapcsán, hogy Karácsony Gergely egy gyurcsányi trükkel 50 milliárd forinttal megnövelte Budapest adósságát. A fővárosi képviselő szerint ők semmilyen tájékoztatást nem kaptak a faktorálási eljárással kapcsolatban, ráadásul ezt az egész pénzügyi trükköt sundám-bundám módon két közgyűlés közé időzítve, és a közgyűlés helyett egy személyben a főpolgármester járt el. Szólt arról is, hogy annak ellenére, hogy Karácsony Gergelyék 214 milliárd forintos tartalékkal vették át a várost, ennek ellenére a saját alkalmatlanságuk, a Gyurcsány Ferenc által kinevezett vezetők, és úgy általában a baloldali hozzáállásnak köszönhetően csődbe vitték a várost.

Bombaként robbant a hír, hogy Karácsony Gergelyék egy újabb trükkel adósítanák el reménytelenül Budapestet.A módszer ugyanaz, mint amit Gyurcsány a 2006-os választás előtt csinált: különböző trükkökkel és csalásokkal az adósságot áttolta a választás utánra. Egyrészt azért, mert tudja, ha végérvényesen megmagyarázhatatlanná válik a hatalmas adósság a saját szavazók előtt is, akkor hatalmasat bukhatnak az önkormányzati választáson is.

400 milliárddal többel gazdálkodhattak Karácsonyék, mégis csőd lett a vége

Az alaphelyzet az, hogy annak ellenére, hogy Karácsony Gergelyék 214 milliárd forintos tartalékkal vették át a várost a polgári vezetéstől, és annak ellenére, hogy ezalatt a négy év alatt több mint 200 milliárd forinttal nagyobb adóbevételre tettek szert, tehát összességében maga az a keret, amivel gazdálkodhattak, az több mint 400 milliárd forinttal volt nagyobb, mint Tarlós István hasonló utolsó négy évében, ennek ellenére a saját alkalmatlanságuk, a Gyurcsány Ferenc által kinevezett vezetők, és úgy általában a baloldali hozzáállás köszönhetően csődbe vitték a várost és idén év végére 50 milliárdos hiány lenne – mondta Wintermantel Zsolt az Origónak. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője szerint ez az 50 milliárd forint egyébként a BKK-nak a közösségi közlekedésre fordítandó pénzből hiányzik, ezért találták ki ezt a gyurcsányi trükköt.

Jól emlékszünk, hogy 2006-ban Gyurcsány Ferenc vallotta be szűk körben a saját párttársainak, hogy az isteni gondviselés, a világpiac pénzbősége és trükkök százai kellettek ahhoz, hogy meg tudják tartani a hatalmat, hogy át tudják verni az Európai Bizottságot és a magyar választókat a költségvetés valós helyzetéről. Itt is trükköket alkalmaznak: most a főváros helyett a faktorálási eljárással bankok fizetnek a BKK-nak, és majd jövőre busás kamatokkal terhelve fogja a főváros kifizetni, hogyha tavasszal beérkeznek az iparűzési adóbevételek – mutatott rá Wintermantel Zsolt. Ez tulajdonképpen egy olyan konstrukció, amit a pénzügyi világban használnak, de nem az önkormányzati finanszírozásra találtak ki. A vonatkozó törvények alapján működési hiánya és ebből adódóan folyószámlahitele az év végén, tehát az évfordulónál nem lehetne az önkormányzatnak, és mivel nem vehet föl folyószámlahitelt, ezért alkalmazzák ezt a trükköt, ezt az úgynevezett faktorálást, hogy áttolják az idei kötelezettséget a jövő évre – tette hozzá.

„Átvonszolták a döglött lovat a túloldalra”

Itt merül föl jogosan a kérdés, hogy mit keres Draskovics Tibor a BKK igazgatósági elnöki székében. Draskovics Gyurcsány pénztárnoka, a trükkök százainak keresztapja - ezért kell most is Gyurcsányéknak. A BKK-n keresztül tudták ezt a trükköt most megcsinálni a főváros vezetői, annak ellenére, hogy mi kértük Karácsony Gergelyt, hogy ne írja alá ezt az ördögi tervet, ne asszisztáljon ahhoz, hogy a fővárost eladósítják, mert ahogy mondtam, ez nem egy klasszikus hitel, hanem ez egy pénzügyi trükk, de mindenesetre a konstrukció lényegét tekintve jövőre kamatokkal terhelve kell kifizetni akkor, amikor a jövő évi bevételekből már a jövő évi működést kellene finanszírozni

- mondta Wintermantel Zsolt.

Szerinte ezzel a döntéssel egész egyszerűen átvonszolták a döglött lovat a túloldalra, áttolták ezt a pénzügyi kötelezettséget a jövő évre, lesz, ami lesz alapon, és akár Karácsony Gergelynek fogják hívni jövőre a főpolgármestert a választások után, akár másnak, ezt a helyzetet már az új városvezetésnek és az új fővárosi közgyűlésnek kell menedzselnie. Ez egész egyszerűen aljas húzás, így a választások előtt fél évvel – tette hozzá.

Wintermantel Zsolt arról is beszélt az Origónak, hogy a fővárosi képviselők semmilyen tájékoztatást nem kaptak a faktorálási eljárással kapcsolatban, ráadásul ezt az egész pénzügyi trükköt sundám-bundám módon két közgyűlés közé időzítve, a közgyűlés hatáskörében, és a közgyűlés helyett egy személyben a főpolgármester járt el. Annak ellenére, hogy több hónapja dolgoznak ezen a konstrukción, sem az egy hónappal ezelőtti közgyűlésre, sem a mostani közgyűlésre a részleteket nem terjesztették be, sőt mi több erről tájékoztatást sem adott a főpolgármester, csak a két ülés között meghozott határozatok között van benne felsorolásszerűen. Amikor 120 ezer forintos egyesületi tagdíjakról a Fővárosi Közgyűlés dönt, akkor egy 50 milliárdos tételről illene a Fővárosi Közgyűlés nyilvánossága előtt döntést hozni, azt ott megvitatni, a kondíciókat ismertetni, de úgy látszik, hogy a főpolgármester úr demokrácia-felfogásába az simán belefér, hogy egy ötvenmilliárdos tételről egy személyben a közgyűlést megkerülve dönt – mondta a frakcióvezető.

A politikai felelősség megáll

Maga a faktorálás, mint pénzügytechnikai megoldás, jogszabály adta lehetőség, ahogy említettem korábban is. Nem az önkormányzati finanszírozásra, és nem az önkormányzati szektorra van kitalálva. Tehát ezért fogalmaztam úgy, hogy ez egy gyurcsányi trükk, ez egy pénzügytechnikai trükk, mert a pénzügyi, a piacgazdasági világban alkalmazott eszközt hozták át az önkormányzati finanszírozásba – hangsúlyozta Wintermantel. Az önkormányzati törvényben benne van, hogy a fővárosnak az alapfeladatai ellátását kell finanszírozni a saját bevételeiből, illetve a vagyongazdálkodásból, vagy bármilyen más bevételekből úgy, hogy év végére nem lehet működési hitel, működési hiány. Az év elején, januárban még egyensúlyos költségvetést terjesztettek a Fővárosi Közgyűlés elé, ennek ellenére év végére 50 milliárdos lyuk keletkezett, és ezt a lyukat tömték be ezzel a faktorálással, ezzel a kvázi hitellel, tehát maga az eljárás az büntetőjogilag nem támadható, ám mindenféleképpen felveti a politikai felelősséget – mondta a frakcióvezető.

Ez egyértelmű jele és világos bizonyítéka annak, hogy a hatalmas tartalék, a rekordméretű adóbevétel ellenére rosszul, felelőtlenül, pazarlóan gazdálkodott a város baloldali vezetése, Karácsony Gergellyel az élen, 50 milliárdos hiányt halmoztak föl, és ezt most így ezzel a trükkel oldják meg. Ennek politikai következményének kellene lennie, de ezt a választók tudják megtenni legközelebb június 9-én az önkormányzati választásokkor. Én nagyon bízom abban, hogy a budapestieknek egyre nagyobb része látja, hogy az a kilenc év, amikor Tarlós István volt a főpolgármester, akkor stabil működés és egy biztonságos fejlődési pályája jellemezte Budapestet – tette hozzá. A fővárost most ebben a négy évben a helyben toporgás, a fejlesztések elmaradása, a működtetésekben való hiányosságok jellemezték. Elég csak megnézni a közterületek állapotát, a méhlegelőket, a csordultig tele lévő kukákat, hogy csak ilyen látványosan dolgokról beszéljünk, és mindemellett 50 milliárdos hiányt halmoznak föl. Alkalmatlan a jelenlegi vezetés. Budapestet vissza kellene állítani a stabil és biztonságos működésre, de ahhoz egészen egyértelműen egy új vezetésre van szükség – hangsúlyozta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Budapest tulajdonképpen csődben van

Wintermantel szerint, ha a pénzforgalmi szemléletet nézzük, akkor tulajdonképpen a főváros csődben van, tehát a jelenlegi bevételeiből nem tudta, nem tudja a kiadásait fedezni. Jogi értelemben még nincs csődben, nem kellett csődöt jelenteni azért, mert ezt a trükköt alkalmazva az idei kötelezettségeket áttolták jövőre, de mivel jövőre legalább ugyanilyen mértékben kell a kiadásokat finanszírozni, és a bevételek pedig nem fognak 50 milliárd forintos tétellel növekedni, ezért ez a probléma tovább görög. Mivel idén nyáron is már folyószámlahitelből működött a város, ez azt jelenti, hogy idén akár már a választások környékén, a választások napján, adott esetben már újra folyószámlahitelből kell, hogy működjön a város –mondta. Ez egész egyszerűen aljas húzás, tehát a főpolgármester elmúlt négyéves tevékenységének hiányosságait és konkrétan a pénzügyi hiányt, azt áttolják a következő városvezetésre – zárta Wintermantel Zsolt.

Gyurcsányék számára kifizetőhely Budapest

Mint arról korábban beszámoltunk, miután Gyurcsány Ferenc a kormánnyal szembeni ellenséges fellépést követelt, április közepén a főpolgármester a „tettek mezejére lépett", és bejelentette, hogy bizonyos adókat nem fizetnek be az államkasszába, továbbá közigazgatási pert is indítanak a szolidaritási hozzájárulás miatt (azóta a pert elvesztették). Mondván: nincs pénz. Időközben kiderült, Budapestet valóban csődközeli helyzetbe kormányozta a vezetése.

Mindez azért is felháborító, mert Karácsonyék több száz millió forintos prémiumesőt zúdítottak az elmúlt hónapokban a leghűségesebb elvtársaiknak. Jól látszik, a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal kifizetőhelynek tekinti a budapesti önkormányzatot, Karácsonynak pedig engedelmeskednie kell, mert különben nem ő lesz a főpolgármester-jelölt. Mindez nem meglepő, hiszen maga Karácsony Gergely is Gyurcsány Ferenc kormányzása idején alapozta meg a politikai karrierjét.