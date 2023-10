Dömötör Csaba azt mondta: a kérdések egy része Magyarország biztonságával kapcsolatos.

"Nagy a nyomás rajtunk, hogy adjunk több pénzt az orosz-ukrán háborúra, ez nem éppen a béke irányába mutat" - fogalmazott.

Hozzátette, emellett azt is el akarják érni, hogy a kormány fogadja el az új migrációs csomagot, ami nemcsak a migránsok szétosztásáról szólna, hanem arról is, hogy még a menekültkérelmek elbírálása előtt be kellene fogadnunk a bevándorlókat, annak minden következményével.

Nem lehet eltúlozni ennek jelentőségét, ha tudjuk, Európában újabb terrortámadások történtek, és most már lövöldöznek is a déli határunknál" - hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Úgy folytatta, hogy a kérdések egy másik csoportja gazdasági természetű. A kormánynak az az álláspontja, hogy a válság alatt ne a családok viseljék a terheket. Az extraprofitot felhalmozó vállalatoknak pedig ki kell venniük a részüket a teherviselésből - tette hozzá.

Ennek ellenére Brüsszelből azt akarják elérni, hogy töröljük el a rezsitámogatást, a kamatstopot és az extraprofitadót is. Mi ezt nem akarjuk, mert óriási pluszkiadást jelentene a családoknak" - emelte ki az államtitkár.

Dömötör Csaba elmondta azt is, arról is várják majd a véleményeket, hogy Brüsszelből úgy kérnek a kormánytól plusz pénzbefizetést, hogy közben a Magyarországnak járó pénzeket nem adták oda.

A kérdéseket a következő napokban részletesen is bemutatják - mondta a politikus.