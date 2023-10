Egyre többen állítják már az európai uniós balliberális oldal részéről is, hogy hamarosan kénytelen lesz beadni a derekát az Európai Bizottság és utalni fogja Magyarországnak a jogosan járó pénzeket. Ez egyrészt azért is megkerülhetetlen lépés lesz, mert hazánk teljesítette, illetve folyamatosan teljesíti az újabb és újabb, úgynevezett „jogállamisági" követeléseket. Az Európai Parlament baloldali frakciói viszont zsarolja Ursula von der Leyent és a Bizottságott- derül ki Magyar Nemzet cikkéből.

A napokban még a kormányellenes Ujhelyi István is úgy nyilatkozott az Indexen: fordulat jöhet a visszatartott uniós források ügyében, és 13 milliárd eurónyi összeg szabadulhat fel Magyarország számára.

Az EP-képviselő – brüsszeli kapcsolataira hivatkozva – azt állítja, hogy az Európai Bizottság a következő hetekben zöld utat ad az igazságügyi reformnak. Ezzel nagyjából 13 milliárd euró válik elérhetővé Magyarország számára. Azt is hozzátette, hogy közel van a jogállamisági mechanizmus megszüntetése, amely újabb hatmilliárd eurót oldhat fel. Az tehát csak a szokásos politikai játszma része, hogy az Európai Parlament négy frakciója nemrég kijelentette: elégtelennek tartják az igazságügyi reformot. Johannes Hahn költségvetési biztos egyik levelében, a Népszava állítása szerint a bizottság folytatja az értékelést, és amíg az előírt feltételek nem teljesülnek, addig nem folyósítják a forrásokat.

Johannes Hahnnak azonban november 7-én be kell számolnia a tárgyalások állásáról, amely a kormány és a bizottság között folyik. Ettől, az eddigi hírek fényében, akár pozitív változás is várható.

Ezt erősítette meg az ATV-ben Novák Zoltán a Méltányosság Politikaelemző Központ projektmenedzsere is. Mint mondta: nyílt titok, hogy a színfalak mögött zajlik egy alkufolyamat, és lényegében akármilyen nyilatkozatok hangzanak is el jelenleg, a deal része lehet, hogy a végén Orbán Viktor is átengedi az uniós költségvetés módosítását, és akkor megérkezhetnek Budapestre az EU-s helyreállítási források.

Ezt egyébként már Financial Times is előrejelezte egy cikkében. Mint ismer, Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyelőre a vétót képviselte a nemzetközi tárgyalásokon, például a kétnapos EU-csúcson Brüsszelben az Ukrajnának szánt ötvenmilliárdos uniós támogatást illetően.