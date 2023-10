...állami beavatkozásnak feltüntetett dolog (rezsicsökkentés – szerk.) az egyrészt igazságtalan, mert ugye mindenkinek ugyanazt a mértékű kedvezményt adja. (...) Talán ez az egyetlen, ahol úgy tudunk lépni, hogy nem okoz majd anyagi megterhelést, mert fölveszünk majd egy másik melegítő felsőt, fölveszünk majd egy vastagabb zoknit, éppúgy, mint a skandináv országok...ott 18-19 fok van a házakban...

Minderről Holoda Attila beszélt egy baloldali propagandaoldalnak. Tehát a baloldal energiapolitikusa szerint nem rezsicsökkentés kell, hanem vastagabb zokni és melegítő felső.

Holoda Attila a 2022-es baloldali kampány energiaügyekért felelős kabinetvezetője volt. Korábban pedig Karácsony Gergely bukott miniszterelnök-jelöltségét segítő tanácsadó testületben is megfordult.

Holoda nyilatkozata egybevág azzal, hogy Brüsszel és a Gyurcsány vezette baloldal eltörölné a rezsicsökkentést.

Brüsszel is eltörölné a rezsicsökkentést

Mint arról az Origo korábban beszámolt, az Európai Bizottság bemutatta az európai szemeszter tavaszi csomagját, emellett pedig ajánlásokat fogalmazott meg a tagállamoknak.

A Magyarországra vonatkozó részben azt követelték, hogy a kormány számolja fel a rezsicsökkentést, az ebből befolyt összeget pedig az államháztartási hiány csökkentésére használja fel Magyarország.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos részletesebben is elmondta, hogy pontosan mikorra várják az energiatámogatási intézkedések kivezetését. Gentiloni arra szólította fel a tagállamokat, hogy

2023 végéig számolják fel a hatályban lévő intézkedéseket. Amennyiben mégis ilyen intézkedésekre van szükség, az csak a cégekre és a kiszolgáltatott háztartásokra vonatkozhat.

BRÜSSZEL TEHÁT ÚJABB TÁMADÁST INTÉZETT MAGYARORSZÁG ELLEN, MÁR A SOKADIK FRONTON.

Most viszont egy olyan egyedülálló intézkedést támad és akar megszüntetni, amely a magyar családok életszínvonalát javítja, hiszen a rezsicsökkentés által a magyarok zsebében marad több pénz.

A magyar kormány kiáll a rezsicsökkentés mellett

Nem az ő dolguk. Azt javasolják, hogy tegyük tönkre a magyar gazdaságot és embereket. Amit kérnek, az megszorítás

– fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arra reagálva, hogy az Európai Bizottság azt ajánlja a magyar kormánynak, hogy szüntessék meg a rezsicsökkentést. A miniszterelnök közölte, hogy

ebben a magyarok között pártpolitikán túli egyetértés van. Magyarországnak ki kell állnia az érdekei mellett

– szögezte le a kormányfő. Kiemelte, hogy minden javaslatot, ami a megszorítás irányába vezet, azt el kell vetni, továbbá jelezte, hogy

A KÖLTSÉGVETÉS MEGALKOTÁSA NEMZETI HATÁSKÖRBE TARTOZIK.

A rezsicsökkentés közel egy évtizede segíti a magyar családokat

A rezsicsökkentést még 2014-ben vezette be a magyar kormány, és egy valóban egyedülálló kormányprogramról van szó egész Európában.

A bevezetett intézkedés elsődleges célja az volt, hogy a magyarok pénzt takarítsanak meg azt követően, hogy a Gyurcsány-kormány alatt elszabadultak az energiaárak, az embereket pedig gyakorlatilag kifosztották.

Az elhibázott brüsszeli szankciók, valamint a szomszédunkban dúló háború miatt Magyarország mellett számos más ország is fontolgatta a rezsicsökkentés bevezetését, hiszen ez egy rendkívül hatásos módja annak, hogy a családok ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe a szolgáltatók folyamatos áremelései miatt.

Rezsivédelmi alapot hozott létre a kormány

A kormány egy másik fontos lépést is tett, tavaly július 13-án energia-vészhelyzetet hirdetett, amely a korábban, május 25-én létrehozott rezsivédelmi alapnak köszönhetően továbbra is biztosítani tudja a rezsicsökkentést a magyarok számára. Így Magyarországon senkinek sem kell megfizetnie a teljes piaci árú rezsit.

Az elhibázott brüsszeli szankciók és a háború ellenére is maradt a rezsicsökkentés

Az átlagfogyasztás szintjéig az elhibázott szankciók ellenére továbbra is száz százalékig biztosítva maradt a rezsicsökkentett ár. Tehát nemcsak azoknak, akik átlagos mértékben fogyasztanak, hanem mindenkinek az átlag szintjéig. Magyarul, az átlagfogyasztó háztartások a mai napig és ezen túl is a korábbi áron kapják a villamos energiát, illetve a gázt. Vagyis számukra minden maradt a megszokott.

DE MÉG AZOK IS A PIACI ÁRNÁL ALACSONYABB, KEDVEZŐBB ÁRON KAPJÁK AZ ENERGIÁT, AKIK AZ ÁTLAGON FELÜL FOGYASZTANAK.

A kormány által tavaly bevezetett lakossági piaci ár a valódi piaci árhoz képest a villany esetében 74 százalékkal, a gáz esetében pedig 27 százalékkal volt kevesebb, vagyis a kormány intézkedésének köszönhetően

a limit felett fogyasztók is a világpiaci ár töredékét kell fizetniük a határ túllépése esetén, hiszen az átlagfogyasztásig számukra is marad a teljes kedvezmény.

Gyurcsány is eltörölné a rezsicsökkentést

Gyurcsány Ferenc egyébként már 2014-ben hülyeségnek nevezte a családokat védő intézkedést, a rezsicsökkentést, míg Márki-Zay Péter, a baloldal bukott kormányfőjelöltje a 2022-es választási kampányban folyamatosan támadta a rezsicsökkentést. Nem meglepő módon a Momentum Mozgalom is eltörölné a rezsicsökkentést, szerintük ugyanis az intézkedés mellőzi a piaci logikát.

Márki-Zay Péter szerint az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy nagyon könnyű megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje még 2021 októberében azt mondta, hogy

az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. (...) A rezsicsökkentés kivezetéséről se beszélünk, hiszen egyszer megadta ezt az Orbán-kormány valakinek, akkor ebből nagyon nehéz kimászni. De ennek iszonyatosan tovagyűrűző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is. (...) Éppen, hogy az árakon keresztül tudunk ösztönzőket képviselni.

Márki-Zay Péterék a rezsicsökkentést nem szeretnék fenntartani

Márki-Zay korábban azt is mondta, hogy

egy biztos tehát, hogy a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnénk fönntartani.

Márki-Zay Péter 2022. márciusi élő Facebook-bejelentkezésében fogalmazta meg azt, hogy

nyilvánvalóan az Európai Unióban sehol máshol nincs sem rezsicsökkentés, sem hatósági benzinár, és mégis boldogabb, fejlődőbb, gazdagabb országok. Tehát a mi modellünk az az Európai Unió. De ezeket az intézkedéseket – azt is elmondtam már – nem lehet úgy kivezetni, pontosan a lakossági elégedetlenség miatt. Tehát ezt nem lehet egyik lépésről, egyik napról a másikra megszüntetni.

Márki-Zay szerint az energiatakarékosságra magasabb árakkal lehet ösztönözni a lakosságot

A bukott baloldali politikus arról is beszélt még tavaly októberben, hogy

tehát ahhoz, hogy fenntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, ahhoz igenis érezni kell az energiaár-növekedést és azokat az externáliákat, amiket ráterhelünk a fogyasztókra. (...) A végén mindent a fogyasztó fizet, olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizeti meg, hogy nem az ember fizeti meg.

Márki-Zay Péter szerint a rezsicsökkentés fenntarthatatlan.

Korábban egy Facebook-posztban is elszólta magát, hogy szerinte hogyan kellene eltörölni a rezsicsökkentést.

A Fidesz rezsicsökkentése fenntarthatatlan. Amikor a világpiaci árak alacsonyabbak voltak, mint a befagyasztott rezsi, akkor a különbözetet nem adták oda a fogyasztóknak. Most, amikor a piaci árak magasabbak, akkor a különbözetet a magyar állampolgárok fogják megfizetni, hiszen a kormány veszteségessé teszi azokat a közműcégeket, amelyeket adófizetők pénzéből kell majd megmenteni – ezt tették a víziközmű-cégekkel is. A valódi rezsicsökkentés a meg nem termelt, el nem fogyasztott energia, amely fenntartható, és nem terheli az adófizetőket sem.

Márki-Zay Péter csak akkor csökkentené az energiaárakat, ha a világpiac megengedi

Márki-Zay idén januárban adott interjút a Népszavának, ahol arra a kérdésre, miszerint

azt vállalja-e, hogy a világpiactól függetlenül - a Fidesz propagandafordulatait idézve - kormányzásuk alatt nem növelik kétszeresére az áram- és háromszorosára a gázdíjakat,

azt válaszolta, hogy

mi azt vállaljuk, hogy ha a világpiaci ár megengedi, akár csökkentjük is az energiaárakat.

Gyurcsány Ferenc hülyeségnek nevezte a rezsicsökkentést

Még 2014-ben adott interjút Gyurcsány Ferenc az Origónak, mikor is arra az újságírói kérdésre, hogy a rezsicsökkentésről például mi lesz a közös álláspont, Gyurcsány azt válaszolta, hogy

az egy hülyeség.

Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök szerint a rezsicsökkentés nem tartható fenn egy jól működő gazdaságban, mert nincs mögötte haszon.

2014 márciusában Gyurcsány úgy fogalmazott, hogy

Gyurcsány szerint Orbán Viktornak olyan szavakat kellene megtanulnia, mint az együttműködés, partnerség és dialógus. Még háromszor rezsit csökkentenek, aztán ők fognak fizetni, hogy hajlandók legyünk fűteni. Lehet tapsikolni, hogy letörünk minden hasznot, de akkor a végén éhen halunk, mert egy jól működő gazdaságban kell a haszon.

A Momentum szerint a rezsicsökkentésben nincs piaci logika

A momentumos Tompos Márton szerint a rezsicsökkentés mellőzött minden piaci logikát. 2021 szeptemberében azt hangsúlyozta, hogy