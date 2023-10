A Metropol korábban beszélt az ügyben egy édesapával, aki elmondta, hogy vadász az egyik diák édesapja, aki szakmájáról tartott előadást, melyhez fegyvert és külön töltényt is bevitt.

Az egyik hetedikes elcsent egy lőszert, amit beletöltött a puskába, míg egy másikuk – aki vélhetően erről nem tudott – a kezébe vette, az ablak felé mutatott vele, majd meghúzta a ravaszt, és kilőtt rajta

– mesélte a lapnak az édesapa.

A lövésben szerencsére senki nem sérült meg, de ez csupán a véletlennek tudható be, két férfi ugyanis a lövés útjában állt.

"A kollégámmal prevenciós előadást tartottunk aznap a suliban, előtte ácsorogtunk a boltnál, az iskolával szemben.

Ekkor csapódott be a lövedék, olyan negyven centire tőlem, hallottam a süvítő hangját is

– mesélte A Borsnak az egyik férfi, akit kis híján eltalált a lövedék. Mint mondja, az égiek vigyáztak rá.

"Először nevettem is, mondtam is a kollégának poénból, hogy nézd, hogy fogadnak, még lőnek is ránk. Bár furcsa volt, mert bár a kollégám mondta, hogy biztos légpuska volt, én sejtettem, hogy nem az. De akkor még mosolyogtam, hogy hát csak nem az, amire én gondolok.

Aztán bementünk az iskolába, szóltunk arról, hogy mi történt, mire mondták, hogy van egy vadász az iskolában, de ahogy láttam, fogalmuk sem volt a történtekről. Én is akkor raktam össze, mi is történt, és teljesen elhűltem"

– mesélte, majd hozzátette:

Éles lőszert bevinni az iskolába? Hát ez az emberi felelőtlenség netovábbja.

"Mert értem én, hogy pályaorientációs nap, és az is meglehet, hogy beviszi a fegyvert, de hogy lőszert is hozzá? Nem beszélve arról, mi zajlik le most abban a kisgyerekben. Biztos vagyok benne, hogy szörnyen traumatizálta ez az egész, pedig ő nem tehet róla, nem ő volt a hibás" – szögezte le.