A Republican Jewish Coalition éves nagygyűlésén – ahol Donald Trump beszédében Orbán Viktort méltatta – a magyar think tank küldöttsége Magyarországról elsőként találkozott Mike Johnsonnal, a Képviselőház Trump által is támogatott elnökével. Az Alapjogokért Központ közleménye szerint Johnson megválasztása hatalmas siker a jobboldal számára, hiszen személyében egy olyan republikánus politikus tölti be az amerikai elnök és az alelnök után a harmadik legfontosabb közjogi tisztséget az Egyesült Államokban, aki lényegi kérdésekben azonos véleményt képvisel az USA 45. elnökével, Donald Trumppal, és Orbán Viktor miniszterelnökkel.