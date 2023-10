Brüsszel nem csak a rezsicsökkentést, hanem a kamatstopot is el akarja törölni, ez pedig a hamarosan induló nemzeti konzultáció egyik témája is lesz. A kormány intézkedése eddig bő háromszázmilliárd forintos kiadástól kímélte meg a kedvezményezetteket, vagyis rendkívüli mértékben segít mindez a magyar családoknak. Mondjuk a részleteket!

A kormány múlt csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be, hogy novemberben dönt az intézkedés további sorsát illetően. A kamatstop legutóbbi, májusi meghosszabbításakor ugyanakkor az is elhangzott, hogy – miután a jegybanki irányadó kamat alakulásával együtt mozognak a referenciakamatok is – a kormány a jövőre vonatkozóan azt az elvi döntést hozta, hogy a kamatstopok kivezetésére csak akkor adódik lehetőség, ha a jegybanki irányadó kamat egy számjegyű lesz.

Mindezek alapján adott az elvi lehetősége annak, hogy novemberben az újabb hosszabbítás mellett dönt a kormány, hiszen az elemzők várakozásai szerint valamikor a jövő év elejére eshet 10 százalék alá a magyar irányadó ráta. Az újabb hosszabbítás esélyét szintén növeli, hogy a kamatstop kérdése szerepel majd a hamarosan induló nemzeti konzultációban is.

Százezreknek maradt alacsonyabb a törlesztője

A kamatstop további sorsáról szóló döntést a lakossági és kkv-hiteladósok igen jelentős része kitüntetett figyelemmel kíséri majd: a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) korábbi tájékoztatása szerint a lakossági kamatstop 2023 májusáig már mintegy 350 ezer családot védett meg a magas kamatokkal szemben, az ügyfelek – mintegy 300 ezer család – kamatstoppal védett hitelállománya meghaladja az 1360 milliárd forintot.

A kamatstop 2022-ben 80 milliárd forinttal, 2023 első felében pedig további 60 milliárddal segíti a családokat, azaz összesen 140 milliárd forintnyi kamatfelárat vesz le a háztartások válláról – tették hozzá.

A korábban tervezett, júniusi kivezetésnek pedig igen fájdalmas következményei lettek volna: a lakossági ügyfeleknél a kamatstop kivezetésével az éven belül átárazódó hiteleknél átlagosan 60 százalékkal, a kiterjesztett, legfeljebb ötéves kamatperiódusban fixált jelzáloghiteleknél pedig mintegy negyedével (24 százalékkal) emelkedne átlagosan a törlesztőrészlet.

A kkv-kra kiterjesztett kamatstop intézménye a kormány számításai szerint a bevezetéskor 60 ezer vállalkozást érintett, májusban pedig 28,5 ezer vállalkozás közel 1000 milliárd forintnyi hitelállománya esett az intézkedés hatálya alá. A cégek 2022 novemberétől kezdődően 2023. június végéig mintegy 80-85 milliárd forintot takaríthatnak meg - írja a vg.hu.

A minisztérium szerint a kamatstop meghosszabbítása 2023 második fél évében a lakosságnál további 60 milliárd forintnyi, a vállalkozásoknak pedig 40-45 milliárd forintnyi további megtakarítást eredményezhet, ennyivel kell ugyanis kevesebb törlesztési terhet fizetniük az intézkedés nyomán.

Így összességében már a kormány közel 330 milliárd forinttal támogatja a családokat és a hazai kkv-kat – hívta fel a figyelmet a GFM.

Nagy szelet a teljes portfólióban

A közel ezermilliárdnyi kis- és középvállalkozói hitel és a bő 1300 milliárd forintnyi lakossági jelzálogkölcsön pedig egyáltalán nem elhanyagolható szeletét adja a teljes portfóliónak. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a második negyedévben a kkv-szektor teljes hitelállománya 7157,3 milliárd forintot ért el, amelynek így nagyjából a hetedét érintette a kormányzati intézkedés. (A kkv-hiteleken belül a középvállalkozói kölcsönöké a legnagyobb, 35,7 százalékos szelet, miközben ezek a cégek az összes élő szerződés számának nem egészen 17 százalékát adják.) A lakossági oldalon is igen tetemes a kamatstop által érintett jelzáloghitelek részesedése: a lakáshitelek teljes állománya 4932,6 milliárd, a szabad felhasználású jelzáloghiteleké pedig 751,4 milliárd forintot ért el június végén.