A politikus elmondta, a magyar kormány számára kiemelt fontosságú a nyugdíjasok ügye, akiket az élet minden területén támogatnak, hiszen a Fidesz-KDNP még a 2022-es választások előtt kötött megállapodást a nyugdíjasokkal, hogy érdekeiket mindenek felett képviselik. Ennek értelmében indította el a kormány a gondosóra programot, immár több, mint 250 ezer nyugdíjas jutott hozzá ehhez a kiemelten fontos készülékhez.

Ez egy karóra, aminek több funkciója is van. Egyrészt amennyiben olyan helyzet alakul ki, akkor egy gombnyomással lehet kapcsolatot teremteni a program diszpécser-központjával, másrészt számos más funkciója is van ennek az eszköznek. Amennyiben az órát viselő elesik, netán eszméletét veszti, azt is érzékeli az óra, és azonnal értesítést küld több helyre: a diszpécser-központnak, de azoknak a családtagoknak, rokonoknak is, akiket az óra viselője a programhoz való csatlakozáskor megad.

