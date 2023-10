Szentkirály Alexandra azt mondja, hogy ezek olyan kérdések, amelyek jelentősen meghatározzák a magyar gazdaságot, és a magyar családok mindennapjait is.

Brüsszel ugyanis azt akarja elérni, hogy eltöröljük a rezsicsökkentést, a kamatstopot és az extraprofitadót.

Az Európai Bizottság írásos állásfoglalásában azt írja, hogy az energiatámogatási intézkedéseket, magyarul a rezsicsökkentést fokozatosan meg kell szüntetni

-mondja Szentkirályi Alexandra.

Azt a rezsitámogatást akarják eltörölni, amelynek köszönhetően az Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági gáz és áram ára, havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti a családok energiaszámláit. Arról is megkérdezzük a magyar embereket, hogy mit gondolnak arról, hogy Brüsszel a kamatstopot is el akarja törölni.

Ez egy olyan intézkedés, amely 300 ezer családot és közel 30 ezer vállalkozást véd a háború miatt megemelkedett banki kamatoktól.Emellett arról is megkérdezzük a magyarokat, hogy mit gondolnak Brüsszel azon tervéről, amellyel megszüntetné a hazai extraprofitadót is.

Ezt azokra a nagyvállalatokra vetettük ki, amelyek a járvány és a háborús válság idején jelentős extraprofitot halmoztak fel. - mondta a kormányszóvivő.

Hamarosan jön tehát a nemzeti konzultáció. Mindenki elmondhatja a véleményét a mostani brüsszeli vezetés politikájáról. Nemcsak a háború, a migráció kapcsán, hanem gazdasági kérdésekben is.

- zárul a videó.