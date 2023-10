Elfogták a Zala Vármegyei rendőrök azokat a bűnözőket, akik banki alkalmazottaknak kiadva magukat több tízmillió forintot csaltak ki egy férfitől. A rendőrség most is figyelmeztet: banki adatokat, PIN kódot, kártyaadatokat sosem szabad kiadni telefonon, a bankok ezt nem is kérik.