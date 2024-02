A dollármédia majdnem minden szereplőjéhez érkeztek brüsszeli pénzek

Kis utánajárással kideríthető, hogy a cikkek valójában egy EP-s közlemény szinte szó szerinti átvétele.

Persze ez még nem miden, mert a pénz nem jár csak sima hírekért, kell kritizálni érte a magyar kormányt is. Így tesz a Telex és a 24.hu is. Ők brüsszeli pénzből ennyire független és objektív cikkeket írnak:

• Telex: A cseh konzervatívok nem kérnek Orbánból és a Fideszből

• 24.hu: Uniós biztos: Ha rosszabbodik a helyzet Magyarországon, akkor ismét zárolják a forrásokat

• Nyugat.hu: Olvasóink mondták: „A végső cél az Európai Egyesült Államok kell, hogy legyen”

• Refresher.hu: Újra Magyarország lett az EU legkorruptabb országa

• Telex: Weber: Orbán üres kézzel ment haza

• Telex: Oktatási biztosjelölt: Nem ígérhetem, hogy elvégzem az Erasmus-ügyben, amit a magyar államnak kell

• Telex: Az Európai Bizottság elnöke alig burkoltan üzent a magyar kormánynak a jogállamisági reformokról



A Telexre és a 24.hu-ra alapvetően az a jellemző, hogy a magyar kormányt és Magyarországot negatív kontextusban írják le, míg Brüsszelt dicsérik. Például a magyar diákokat az ERASMUS-programtól megfosztó döntés ürügyén a román nemzetiségű biztos érveit kritika nélkül tolmácsolták az olvasóiknak, de a magyar kormányét már mindenféle „véleményes” megjegyzéssel látták el.

A Telex és a 24.hu is meg van győződve arról (legalábbis ez jön le a cikkeikből), hogy a demokrácia Brüsszelben csodálatos, és csak Magyarországon sérül. Érdekes az is, hogy amióta megválasztották az új lengyel kormányt már Lengyelországban is megoldódott mindenféle demokrácia-deficitre irányuló probléma, mert már szinte alig írnak Lengyelországról, míg előtt Magyarországgal együtt említették minden esetben.

A Nyugat.hu más módszert követ. Ők szerelmesek Brüsszelbe. Európai Egyesült Államokról álmodoznak, és kritika nélkül leközlik a brüsszeli liberális mantrákat. Például, ha kell az autósokat szidják, ilyen cikkekkel: Az autósok felelősek a teljes uniós szén-dioxid-kibocsátás majdnem 30 százalékáért.

De ők is jellemzően el vannak ájulva az Európai Parlamenttől és az ott folyó munkától. Így írnak: „Saját készítésű fotókkal mutatjuk be, hol üléseznek a politikusok és a civilek egy jobb Európáért.”

Tehát jól látszik, hogy Brüsszel okosan válogat, amikor a sajátjait tömi ki pénzzel. Olyan lapoknak még véletlenül sem adott forrást, akik akár releváns, komoly kritikát is megfogalmazhatnának velük szemben.

Hiába írják ki a lapok, hogy „az Európai Parlament semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért” azért elég jól kiolvasható, hogy az összes lap, a cikkeik 80-90 százalékában színtiszta brüsszeli propagandát tol.

Az eset rávilágít egy másik dologra is: Miközben Brüsszeltől azt halljuk, hogy itthon sérül a sajtószabadság, mert a kormány csak bizonyos lapoknál hirdet, akkor jusson eszünkbe, hogy ugyanezt teszi az Európai Parlament is.

Brüsszeli pénzből gyárt hamis narratívát a 444 is.

A 444 európai uniós milliókból gyárt hamis, putyinpárti narratívát a magyar jobboldaliakról. Bemutatjuk, hogy miképp állítanak képeket, videókat hamis kontextusba, azért, hogy alá tudják támasztani, hogy a magyar társadalom egy jelentős része támogatja Putyint. Illetve megnézzük azt is, hogy mit is csinál pontosan a 444 a brüsszeli támogatás fejében.

A 444-ről korábban már kiderítette a Tűzfalcsoport hogy több millió forintot kap az Európai Bizottságtól. Korábban látszólag európai balos lapokra szabott pályázatot írt ki Brüsszel, amely keretén belül médiakonzorciumok kapnak uniós támogatásokat az EU-ügyekkel kapcsolatos hírek gyártásához és terjesztéséhez. Erre a projektre Brüsszel 700 ezer, illetve 2 millió eurónyi forrást tett félre. Ez forintra átszámolva hatalmas összeg: előbbi 267640 450 forintot, utóbbi 764 687 000 forintot jelent.

Megpróbáltak utánajárni annak, hogy Brüsszel mi alapján, kinek és mire oszt szét több millió eurónyi támogatást, de bonyolult és átláthatatlan struktúrákkal, finanszírozási megoldásokkal találkoztunk. Egyvalami azonban biztossá vált: amire pénzt adnak az nem valósult meg, vagy ha igen, akkor silány minőségben. Felmerült a gyanú, hogy a brüsszeli pályázati pénz, amely a 444-nél kötött ki valójában a lap támogatásának egyfajta formája.

Hivatalosan ebből a pénzből azért kap a 444, hogy a fiataloknak szóló, videós tartalmakat gyártson. De ha megnézzük például a legutóbbi videójukat, amelyet a brüsszeli pénzekért cserébe készítettek, akkor az nem feltétlenül a fiataloknak szól, nem a fiatalokkal foglalkozik, hanem sokkal inkább az amerikai baloldal és Brüsszel politikai narratívájának a terjesztéséről.

Magyarul: baloldali politikai propagandát gyártanak.

A példa kedvéért itt van a már említett videó, amelyben Sz. Bíró Zoltán történész, Oroszország-szakértő orosz-magyar történelmi számvetésről beszél, illetve arról értekezik, hogy miként változott a magyar politika Oroszország-képe.

A 444 a videó leírásában el is ismeri, hogy: „A videó a Spherauniós projekt keretein belül készült. Az anyag létrejöttét az Európai Unió finanszírozta. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóság véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.”

A fenti leírás némiképp ellentmond a 444 és a Sphera Network célkitűzéseinek, amit már fent ismertettünk, és lényegében a fiatalok számára gyártott tartalmak előnybe részesítését jelenti.

De ez még nem minden. A 444 ebben a videójában olyan képanyagot használ, a magyar politika és közélet oroszpárti érvei mellett, amelyek egész egyszerűen tendenciózusok, kontextusukból kiragadottak, ennélfogva nem hitelesek. Semmilyen tényellenőrzésen nem mennének át.

A videó ugyanis egy női megszólalóval indul, aki 2015-ben olyanokat mondott, hogy szeretné, ha visszajönnének az oroszok.

A videót nézve, a nézőnek az a benyomása, hogy ez egy átlagos magyar megszólaló, ugyanis sehol nincs elmagyarázva, hogy ez a női megszólaló 2015-ben az orosz nagykövetség előtt szervezet szimpátiatüntetésen mondta ezt, ráadásul egy volt jobbikosok által is támogatott megmozduláson. Ezen a szimpátiatüntetésen megközelítőleg 10-15 ember vett részt, tehát közel sem a magyar társadalmat, vagy a magyar jobboldali társadalmat reprezentáló tömeg vonult fel. Ezen a régi indexes képen jól látszik, hogy orosz-magyar kettős állampolgárságú, vagy jobbikos, ex-jobbikos szimpatizánsok éltetik Putyint és az oroszokat. Ennek a pár embernek a nyilatkozatát használta fel a 444 arra, hogy bizonyítsa, Magyarországon tobzódnak az oroszpártiak.

Tehát ez a videó a hamis narratíva gyártás tankönyvi példájának felel meg. Arról már nem is beszélve, hogy pont a 444 és a teljes budapesti baloldali értelmiség volt az, akik aztán szerelmet vallottak Vona Gábornak, majd később a baloldali összefogás kereteiben a Jobbik garnitúrájának, holott tudták, hogy sok köztük az orosz szimpatizáns, vagy KGBéla-féle orosz ügynök.

Senki által nem nézett videókat gyártanak, de mégis fizet értük Brüsszel!

A Tűzfalcsoport megnézte, hogy a több millió forintos brüsszeli támogatásért cserébe, mennyire végeznek hatékony munkát a 444-es srácok. Illetve kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyire adja Brüsszel könnyen a pénzt magyar balos lapoknak.

Meglepő módon azt tapasztalták, hogy ha balos újságot írsz, akkor szinte ingyen kapod a támogatást, pontosabban nagyon kevés hatékonyságot kell felmutatni a brüsszeli milliókért.

Ugyanis, azok a filmek, amiket a 444 és a brüsszeli szervezet, a Sphera Network közösen gyárt szinte senkit sem érdekel.

Nézzük a számokat

Az utolsó 5 videójukat a központi brüsszeli oldalon, a SpheraYouTube csatornáján összesen nem nézte meg 1000 ember.

Igaz, a 444 YouTube-csatornáján ezek valamivel nagyobb megtekintésszámmal futnak, például a klímamenekültekről szóló riport 110 ezer embert érdekelt, de ez a szám messze elmarad az átütő nézettségi sikertől.

Próbálták kideríteni, hogy a brüsszeli pályázatban van-e olyan kikötés, hogy a támogatásért cserébe nézettséget, minőséget is fontos elérni, de ilyet nem találtunk.

Tehát a 444 jelen állás szerint minimális erőbedobással hatalmas brüsszeli pénzeket tud leakasztani, alig nézett, de cserében színtiszta liberális propagandát terjesztő videóira.