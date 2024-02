A Fidesz mindig üldözte, a baloldal bújtatta és védi a pedofilokat

A kormánypártok fogadták el 2021-ben Európa legszigorúbb gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényét, amit a baloldali pártok nem támogattak. Nem támogatták, hogy legyen kereshető pedofilnyilvántartás, hogy a Büntető Törvénykönyv szigorodjon, és az ehhez kapcsolódó korábbi Alaptörvény-módosítást sem. Mi az oka, hogy a baloldal hangosan „védi” a gyermekeket, de valójában nem tettek, és nem tesznek semmit?

A gyermekek és fiatalok védelme egy felelős kormányzat első számú prioritása, az Alaptörvény megfogalmazása szerint hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Alkotmányunk rögzíti azt is, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Azért is fogadhatta el a magyar Országgyűlés 2021. június 15-én „a pedofil bűnelkövetők elleni szigorúbb fellépésről és a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot, hogy ennek az alkotmányos elvárásnak is eleget tegyen. Újra és újra el kell mondani a választóknak, hogy