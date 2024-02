Akkor b*szd meg, fogdosd a f*szomat - így trágárkodik VV Zsolti

Apró adalék, hogy az egykori VV-játékos 2018 szeptemberében ismét visszatért női ruhában a No Limit Clubban, amit azzal indokolt a Borsnak, hogy „hiányzott” neki. Emellett megjegyezte azt is nekik a „fellépés” előtt, hogy „a közönséggel való fizikai kontakt a televízióban nem mindig adott, itt most ebből nem lesz hiány”.

A valóságshow után műsorvezető lett az RTL Klubnál. A most elérhető első videó a YouTube-csatornáján 2018. decemberi, viszont a csatorna mai profilját egy 2019. márciusi felvételen mutatta be. Itt jelentette be, hogy vlogokat, azaz rövid szöveges videókat, valamint „kanapéinterjúkat” fog készíteni.

Az egykori valóságshow-szereplő a gyermekvédelmi törvény elfogadása után nyílt baloldali propagandába fogott.

Első politikusvendége Vona Gábor volt, akit villámgyorsan Gyurcsány Ferenc követett.