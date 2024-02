Alapjogokért Központ: Három nap alatt lelepleződött a dollármédia

Magyar Narancs: túl kellene lépni a pedofília megbélyegzésén

„Számos pszichiáter, kriminológus, szociológus és agykutató szerint érdemes lenne a társadalomnak, a közvéleménynek, nekünk is egy kísérletet tenni arra, hogy túllépjünk a megbélyegző szörnyülködésen” – ajánlotta a magyarok figyelmébe a Magyar Narancs korábban.

Népszava: a pedofíliát „ki kell venni a bűncselekmények közül”

Korábban a tapasztaltabb elvtársak is beszálltak az aktuális végső harcba, az értetlen magyarok felvilágosításába: a népszavazás-ellenes Népszava is elképedt azon, hogy milyen „pogány nemzeti egység bontakozott ki Magyarországon a gyermekpornó képeket gyűjtögető volt perui magyar követ ügyében”. Még a kilencvenes évek óta oktatott balliberális tételt is átismételték és a magyarok elé tárták: „a gyermekpornó nézegetése önmagában nem bűn, hanem betegség”, majd megfogalmazták a verdiktet is: márpedig a pedofíliát „ki kell venni a bűncselekmények közül” – írta a Népszava.

A világ tehát lassan visszazökken a régi kerékvágásba: a baloldali propagandamédia ájultan terjeszti az LMBTQIA+ ideológiát, és rajongja, hogy homoszexuálisok fogadnak örökbe kisgyermekeket.

A jobboldal pedig teszi azt, amit a magyarok többsége szerint tennie kell: tovább szigorít a hazai gyermekvédelem törvényein, részletszabályain és intézményein, hogy óvja a gyerekeket a szivárványos köntösben rájuk leselkedő pedofil haramiáktól.