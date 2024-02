Alföldi Róbert, VV Zsolti, Kajdi Csaba és Lakatos Márk LMBTQ-tüntetést szerveznek?

A melegeknek jutalmat kellene adni, mert ők nem szülik tele a Földet?

A sor persze itt még nem ér véget, hiszen a listán olvasható Náray Tamás divattervező, író, festő neve is. A „polihisztorról” ugyancsak köztudott, hogy homoszexuális. Náray is többször egyértelművé tette, hogy az Orbán-kormány ádáz ellensége, még az országot is elhagyta, és Spanyolországban kezdett új életet.

A gyermekvállalásról alkotott felfogásáról pedig így beszélt egy interjúban: – Bennem ez a kérdés nem úgy fogalmazódott meg, hogy akarok vagy nem akarok gyereket. Ez nálam nem technikai, nem párkapcsolati, nem szexuális orientáció kérdése, gyereket ugyanis bárki tud csinálni. Mindig azt gondoltam, nekem más feladatom van, az, amit az élet rám rótt.