Amerikai konzervatív politikus: ma nyíltan működik az eltörlés kultúrája

Harc a szólásszabadság egyéb formáiért Kaliforniában

Az elnök előadásában egy példát is hozott, miszerint 1964-1965-ben meg akarták változtatni a szólásszabadság formáit a Berkeley Egyetemen azért, hogy politikusokat is meg lehessen hívni előadni. Itt a polgári jogokról volt szó, mert sokakat érdekeltek a polgári jogi mozgalmak. Sokan azonban az egyetem szabályaival szembementek, és tüntettek is, és végül 800 ember letartóztatása után az egyetem megváltoztatta a szabályokat, és azután már lehetett politikai előadót hívni.

A konzervatív politikus arról is említést tett, hogy ebben az időben a konzervatívok az egyetemi szólásszabadság mozgalom ellen voltak, és sokkal jobban felzaklatta őket a téma. 1964-ben Kaliforniában az egyetemre úgy gondoltak, hogy fontosabb, hogy ott magasabb rendű gondolatokról beszéljenek, ne pedig hétköznapi dolgokról, mert a társadalom magasabb rendű tagjai képviseltetik magukat a Berkeley Egyetemen. Henrie szerint nem szabad elfelejteni, hogy vannak időbeli, térbeli és módszertani szólásszabadságot érintő korlátozások, amelyeknek van értelme, és a társadalmunkat pozitívan és negatívan tudjuk alakítani attól függően, hogyan beszélünk, és hol.

Az amerikai konzervatív politikus a Századvég konferenciáján. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az elnök zárásként egy üzenetet fogalmazott meg: az USA alkotmányának első kiegészítéséről elmondta, hogy tartottak megalkotásakor attól, hogy a békés gyülekezés jogát a kongresszus nem fogja elfogadni. Ehhez képest az elmúlt 15-20 évben a liberális filozófusok kivételt tettek, mert a vallás tekintetében speciális kivételek vannak, és nem akartak külön jogokat a vallásnak. Ez egy jó példa a kifejezésbeli szabadságra. Ez a módosítás a megnyilatkozás védelmét tartalmazza. Tehát mindenki megnyilatkozik a saját hitét illetően. Henrie szerint

fontos fenntartani a szólás szabadságát, nem a kifejezés szabadságát, mert a kettő nem ugyanaz. Ennek értéke abban rejlik, hogy az agórán találkozunk, elmondjuk, mint gondolunk, majd cselekszünk.

