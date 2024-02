Bayer Zsolt: Az emberiség útja a mába

Igen. S majd csak Nietzsche mutat rá, hogy Apolló mellett ott van Dionüszosz is, a sötétség ősi iszonya, s abból nő ki a görög tragédia. De ettől még mégis mindez: antik görög. Grandiózus bűnök, grandiózus szenvedélyek, grandiózus hőstettek – s mindez olyan nagyon emberi. Róma is nagyszabású volt és heroikus, csak másképp. Róma mindig is görög akart lenni, egészen a végromlásig, mert akkor már nem akart lenni semmi sem.

A középkornak pedig az Egy Isten szabott transzcendens rendet, ahol minden a helyén volt, s a transzcendensből kukucskáltak ki a vágáns diákénekek, bizonyítva, hogy az életöröm nem veszett el, hogy nem volt a középkor „sötét”:

(…) iszik szegény, iszik beteg, / iszik aggastyán és gyerek, / iszik főpap, iszik dékán, / iszik húgom, néném, bátyám, / iszik apám, iszik anyám, / iszik minden egyáltalán, / iszik száz és iszik ezer, / egész világ nyakal, vedel.

Hát így. Clairvaux-i Szent Bernát himnuszai és a vágáns diákdalok vaskos testisége, erotikája, életöröme – ez így, együtt a középkor. S aztán jön majd a reneszánsz, s hová nyúlna vissza, ha nem a görögökhöz? Jön a reneszánsz, s megérkezik aztán Shakespeare is, s előbújva Mar­lowe köpönyegéből grandiózus tragédiák grandiózus bűneit és bűnöseit hagyja ránk örökül.