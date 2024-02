Bayer Zsolt: Egyenes szál Tompos Márton és a ló hímtagja között - videó

A 444.hu rögtön föl is fedezte a dolog lényegét, imigyen vezették be ezt a cikküket: íme egy újabb fideszes szál a botrányban. Remek! Akkor viszont mi kérdezzük meg, hogy a második tárgyalási fordulóban viszont K. Endrét az a Zamecsnik Péter védte, aki az ATV állandó vendége, ellenzéki műsorok harcos ellenzéki szónoka, soha nem rejtette véka alá, hogy az ellenzékhez húz. Ebből vajon következik -e, hogy akkor megvan az ügy ellenzéki szála is? És most ismét szintet léptünk.