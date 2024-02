Bayer Zsolt: Így próbál lázítani a baloldal

12. Válaszd ki a célpontot, izoláld, nevezd meg és polarizáld. Vágd el a támogatói hálózatától és szigeteld el a célpontot a szimpátiától. Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények.”

Ezt is látjuk, ezt is értjük. Talán még jobban, mint az elsőt. És akkor két példa.

Most futott végig az Alinsky-féle sajtón a „nagy szenzáció”, miszerint ki is védte a kegyelmet kapott K. Endrét. Nem fogják elhinni, de egy ügyvéd védte. Az Alinsky-módszer alapján most úgy kell tenni, mintha önmagában az is skandalum lenne, hogy „ennek az embernek” lehetett ügyvédje egyáltalán.