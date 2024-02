Csonttörésig fajult a vita két vásárló között Nagykátán - videó

Néhány évvel ezelőtt egy kamondi boltban is összeveszett két nő vásárlás közben, végül a boltosnak kellett közbelépni, és szétválasztani őket, két részeg férfi pedig egy tatabányi boltban esett egymásnak, majd az üzlet előtt is folytatták a verekedést. Nyáron egy zalaegerszegi üzletben addig fajult a vita két nő között, míg végül egymás haját tépték. Hasonló eset történt egy siklósi drogériában is.

Forrás: Ügyészség