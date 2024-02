A legegyértelműbb lehetőség, amely mindenkinek azonnal az eszébe jut, hogy ápolóként érdemes elhelyezkedni, ám ez a diploma jóval több lehetőséget rejt magában azoknak, akik más területek iránt érdeklődnek. A leggyakrabban betöltött munkakörök az ápolás és betegellátás diplomát szerzett hallgatók között a dietetikus és táplálkozási tanácsadó, a gyógytornász, a mentőtiszt, csak ezután jön az ápoló és végül pedig a szülésznő.

Fontos megjegyezni, hogy a leggyakrabban betöltött munkakörökön belül is rengeteg lehetőséget vehetünk számba, hiszen nemcsak az állami vagy a magánellátásban való elhelyezkedésben lehet választani. Sok munkakörnél a saját vállalkozás indítása is jó ötlet lehet azoknak, akik keményebb fába vágnák a fejszéjüket. A leggyakrabban választott munkakörök egyben olyan szakképzettségek is, amelyeket a diploma mellé, egyetemi tanulmányaitok során szerezhettek meg.

A szakmai gyakorlat időtartama 14 hét. A szakmai gyakorlat további követelményeit a szak tanterve határozza meg. Ezek a követelmények minden szakképzettségi terület esetében más és más, attól függően, hogy az adott szakterület a betegellátás mely területével foglalkozik. A szülésznők esetében például követelmény várandós anyák gondozása és felügyelete, szülések önálló levezetése. Az ápoló szakirány szakmai gyakorlatára vonatkozó további követelmény, hogy azt egy adott klinikai területen szerezheti meg a hallgató. A további követelményeket az egyes intézmények tanterveiben találhatod.