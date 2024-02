Fekete-Győr Andrásnak le kell mondania

Például arra sem hajlandóak, hogy a Klubrádió tulajdonosától, Arató Andrástól elhatárolódjanak, vagy bojkottálják a baloldali adó műsorait Arató Novák Katalint és Varga Juditot emberi mivoltukban gyalázó minősíthetetlen cikke miatt.

Fekete-Győr ügyét is bagatellizálják, ebből is látszik, hogy a baloldalt Gyurcsány vezetésével elvtársi véd-, és dacszövetség jellemzi. Az ellenzéket nyugodtan minősíthetjük következmények nélküli koalíciónak.

Szerda este egy senkit nem érdeklő tüntetést tartott a Momentum, amelyen Fekete-Győr is beszédet mondott. Nem érzik a baloldalon, hogy nevetséges, amit csinálnak?

A Momentum lételeme, hogy lázadónak, radikálisnak mutassák magukat. Ez azért is abszurd, mert valójában azt a mainstream globalista baloldali irányvonalat képviselik, amely a nyugati világ politikai elitjét is alkotja, és valójában nem a szavazókat, hanem a globális nagytőke, a hálózatok érdekeit szolgálják. Látjuk a németországi, franciaországi emberek felháborodásából, hogy miről is szól ez a politika.

A momentumosok valóban radikálisak, ugyanazt az elhibázott politikát szeretnék nálunk újra meghonosítani, ami ma a nyugati országokat jellemzi. Azt a szuverenista kormányzatot próbálják megbuktatni, amely kiáll Magyarország érdekekei mellett, és elutasítja a háború-, gender-, és migrációpárti irányvonalat.

Az ellenzék azért küzd, hogy feladjuk politikai önállóságunkat, az ő aknamunkájuk miatt nem kapjuk meg az uniós támogatásokat sem. A magyar szavazók döntő része elutasítja ezt az álláspontot, ezért sem képes az ellenzék növelni bázisát. Nem tudnak szimpátiát kelteni maguk iránt, hiszen a baloldal céljai világosak, újra kiszolgáltatottá akarják tenni az országot. Hosszú időn keresztül kormányoztak már, a választók tudják, hogy

ez az irányvonal a stabilitás és növekedés helyett gazdasági csődhöz és társadalmi feszültségekhez vezet. A Momentum tüntetésein is ezért vannak nagyon kevesen, hiszen az üzeneteikkel és a programjukkal sem képesek megszólítani a választók széles rétegeit.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK