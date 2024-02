Fűrész Gábor: Brüsszel saját cenzúrarendszer kiépítésébe fogott

Fűrész meglátása szerint Magyarországon és Közép-Európában is probléma ez, hiszen sokak, akik elmondják a véleményüket, gyűlöletbeszéddel vádolhatóak, elég ha az apa-anya említésére gondolunk. Fűrész Gábor megemlítette azt is, hogy a nagy techcégek is a kontroll felé mozdultak el az elmúlt években. Közép-Európában még nagyra becsüljük a véleményszabadságot, de sok veszély fenyegeti ezt.

Szerinte büszkének kell lenni arra, hogy hazánkban még el lehet mondani a szabad véleményeket.

