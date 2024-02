Gálvölgyi János, a legkínosabb Heti Hetes-sztár is megszólalt

Alföldi rendszeres vendége volt a baloldali propagandaműsornak, a Heti Hetesnek

Mácsai Pál legutóbb azzal került a hírekbe, hogy a Fővárosi Közgyűlés kétségbeesett gyorsasággal választotta meg az Örkény Színház következő igazgatóját, holott a jelenleginek, Mácsai Pálnak csak 2025-ben jár le a mandátuma. Az új igazgató, akit eddig Soros cégei tartottak el, valójában egy stróman, a színházat továbbra is Mácsai irányítja majd. Azért kellett ilyen gyorsan megválasztani, mert a dollárbaloldal attól fél, hogy elveszti a választást, és akkor nem folytathatja Mácsai Pál igazgatóként. Csakhogy most kiderült: a nagy sietségben csak a törvényeket nem sikerült betartani: a stróman Gáspár Máténak még szakirányú végzettsége sincs. Gyurcsányékat ez nem érdekelte, és ehhez asszisztált a budapesti főjegyző is.



Így védte Gyurcsányt Gálvölgyi

Gálvölgyi János az egyik leginkább Gyurcsány-párti propagandista, Még 2020-ban a Köztársasági Elnöki Hivatal meg az Állami Számvevőszék épületét összerondító Gulyás Márton egy internetes felvételre összetrombitálta a Heti Hetes "sztárjait". Hernádi Judit, Gálvölgyi János és Havas Henrik mellett ott volt a későbbi években megjelent Hajós András, Kéri László. A stílus pontosan az, amire számítani lehetett: ocsmány trágárkodás, kínos viccek, a mostani kormány gyűlölete, és persze Gyurcsány-imádat. Vagy pontosítsunk: feltehetően nem is imádatról van szó, hanem a baloldal régi-új főnöke felé egy tisztelettudó főhajtásról. És természetesen a mentegetéséről. Nem lehet véletlen a Gyurcsány melletti zavarba ejtő kiállás. Hiszen az ő vezetésével összeállt a teljes baloldal.