Gyurcsány emberei: a bűnöző Varju Lászlónak és Fekete-Győr Andrásnak is távoznia kell a közéletből

A bíróság nemcsak testi sértés, hanem garázdaság és választási csalás miatt is elítélte, mégis Varju Lászlót most áldozatként próbálják a baloldalon bemutatni, ami jól szimbolizálja azt a tényt, hogy a baloldalon a bűnöknek sincs következménye – jelentette ki Rotyis Bálint az Origónak adott interjúban a Varju László ellen hozott bírósági ítélet kapcsán. A Nézőpont Intézet elemzője úgy látja, hogy Varju László azok közé tartozik, akik már régi harcostársai Gyurcsány Ferencnek, hisz államtitkárként a bukott miniszterelnök kormányában szolgált. Ebben a zárt közegben nincs olyan ítélet, ami következményekkel járna, tagjai még a legnyilvánvalóbb bűntettek esetén is megvédik egymást – tette hozzá. Az elemző szerint Varju László és Fekete-Győr András esetén nemcsak világos ítélet született, hanem azt is tudjuk, hogy a két személy, amit tett, azt tudatosan tette, így ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy távoznak a közéletből.

Csütörtökön bűnösnek nyilvánították Varju Lászlót, a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti képviselőjét, testi sértés bűntettében is. A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú bíróság többi döntését helyben hagyta. Varju László azt állította: semmilyen fajta bűncselekményt nem követett el, és az ítélethirdetés után azt mondta, hogy törvénysértő ítélet született. Miért nem vállalja a felelősséget a DK-s politikus? Az olyan agresszív DK-s politikusok, mint Varju László abban a hitben cselekednek, hogy a tetteiknek nincs és nem is lehet következménye. Megrögzötten hisznek abban az alternatív valóságban, amely szerint őket üldözik, elnyomják, így a tetteik mindig helyesek.

Amennyiben Varju László vállalná tetteinek következményeit, akkor el kellene fogadni, hogy a törvények rá is vonatkoznak, erre viszont nem hajlandó. Ezzel nincs egyedül, hisz Gyurcsány Ferenc és társai ezt az alternatív valóságképet hirdetik, és ebben hisznek. A bíróság nemcsak testi sértés, hanem garázdaság és választási csalás miatt is elítélte, mégis Varju Lászlót most áldozatként próbálják a baloldalon bemutatni, ami jól szimbolizálja azt a tényt, hogy a baloldalon a bűnöknek sincs következménye.

Gyurcsány Ferenc megtámadta a bíróságot a Fekete-Győr András elleni ítélet kapcsán, plusz fenyegetőzött, nyíltan nyomást gyakorolt ügyészekre és bírókra azt emlegetve, hogy "néhány nap múlva Varju László ellen ítélethirdetés lesz". Mit mutat a magyar igazságszolgáltatás állapotáról, hogy Gyurcsány Ferenc korábbi fenyegetőzése ellenére a bíróság ilyen döntést hozott az ügyben? A magyar igazságszolgáltatás kiállta a próbát, hisz a baloldali politikusok akarata ellenére a bíróság nem engedett a politikai nyomásgyakorlásnak, megőrizte függetlenségét. Ebben a helyzetben Brüsszelnek elismerően kellene nyilatkoznia a magyar igazságszolgáltatásról és haladéktalanul el kellene ítélnie a magyar baloldalt az igazságszolgáltatás agresszív befolyásolási kísérlete miatt.

Az eset arra is rávilágít, hogy a baloldal, ha hatalmon lenne, nemcsak szavakban, hanem akár kormányzati intézkedéssel és nyomásgyakorlással is vegzálta volna a magyar igazságszolgáltatást, de erre most nem volt lehetőségük. Gyurcsány Ferenc viselkedésében pedig egyértelműen visszaköszön az a kommunista tempó, mely közel fél évszázadon keresztül megfosztotta a magyarokat a független igazságszolgáltatástól. A baloldal vezére nem először fenyegette meg azokat, akik nem értenek vele egyet. Korábban földönfutóvá tette volna Vidnyánszky Attilát, börtönbe zárta volna a kormány tagjait, de arra is volt példa, hogy egy emberrel üvöltözött az utcán. Mondhatjuk, hogy ez egy baloldalra jellemző módszer? A baloldal a rendszerváltozás után nemcsak pénzt és politikai befolyást, hanem gondolkodásmódot is átmentett.

Az a fajta gondolkodásmód, az a fajta kivételes felsőbbrendűségtudat, az a következménynélküliség, mely a kommunista elitet a nép fölé emelte, a DK berkein belül leginkább otthonra talált. Ebből kifolyólag az erőszakkal való fenyegetés nemcsak a politikai ellenfelek, hanem a bíróságok és a sajtó irányába is tetten érhető. Magyarország jelenleg abban a szerencsés helyzetben van, hogy ez a fajta szélsőségesség, amit Gyurcsány Ferenc és bandája képvisel, ma nincs hatalmon, így a politikai ellenfeleknek, a bíráknak, vagy a sajtó képviselőinek nem kell félniük attól, hogy egy-egy nem tetsző döntés, vagy megszületett cikk után bilincsben hurcolják el az embert. Ezért a szabadságért viszont továbbra is küzdeni kell, hisz Brüsszel és az amerikai baloldal ezeket a szélsőséges baloldali erőket akarja hatalomra juttatni, és ne legyen kétség afelől, hogy ahogy Lengyelországban, úgy nálunk is minden eszköz megengedetté válna a szélsőbaloldali erők kezében.

Gyurcsányék miért védenek bűnözőket? Gyurcsány Ferenc környezetét egy szűk és rendkívül zárt csoport alkotja, akik már 2010 előtt is hűségesek voltak a bukott miniszterelnökhöz. Ezek az elvtársak pedig már a szárnyait bontogató Gyurcsány-párt születésénél is jelen voltak. Varju László szintén azok közé tartozik, akik már régi harcostársai Gyurcsány Ferencnek, hisz államtitkárként a bukott miniszterelnök kormányában szolgált. Ebben a zárt közegben nincs olyan ítélet, ami következményekkel járna, tagjai még a legnyilvánvalóbb bűntettek esetén is megvédik egymást. Minden bizonnyal, ha ez a csoport megszerezné a hatalmat Magyarországon, akkor a csoport tagjai érinthetetlenek lennének a hatóságok és a bíróságok számára. Távoznia kellene a közéletből Varju Lászlónak és Fekete-Győr Andrásnak? Varju László és Fekete-Győr András esetén nemcsak világos ítélet született, hanem azt is tudjuk, hogy a két személy, amit tett, azt tudatosan tette, így ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy távoznak a közéletből. Ehhez viszont az kellene, hogy a baloldalon a bűnöknek legyen következménye, de Gyurcsány Ferenc már 2006-ban "megtanította" a magyar társadalomnak, hogy erre nem kell számítani. Nemcsak Gyurcsány Ferenc állt ki Fekete-Győr András mellett, hanem a DK ifjúsági szervezetének tartott Momentum vezetője, Donáth Anna viszonzásként kiállt Varju László mellett. Donáth Anna ezek után bárhogy is próbálja bizonygatni, hogy a Momentum egy külön párt, a valóság az, hogy a bűnösök védelmében is a szemünk előtt épül a hajdani MSZP-SZDSZ koalíció. Mennyire hiteles a baloldal úgy, hogy közben elítélt politikusokat véd és mosdat? Egy olyan politikai közösségtől, ahol nemcsak megtűrik az elítélteket, hanem védik, sőt még magasztalják is, nekik nem szabad hagyni, hogy erkölcsi és morális kioktatásban részesítsenek másokat. Fekete-Győr András a bíróságon. Fotó: Origo A magyarországi baloldal, mint sok más kérdésben is teljes hitességség nélkül próbál erkölcsről, tisztességről és morálról papolni. Ez alól pedig egyik baloldali párt sem kivétel, mert mindannyian együttműködnek a mai napig azzal a Gyurcsány Ferenccel, aki ahelyett, hogy 2006-ban lemondott volna a kiszivárgott beszéde után, a tüntetőket gumilövedékekkel és lovasrohammal próbálta elhallgattatni. A nemzeti oldalnak a saját morális iránytűjére kell hallgatni, ha kell, akkor vállalni kell a felelősséget az elkövetett hibákért, de a baloldaltól a morális kioktatást el kell utasítani.